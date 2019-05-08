Погода в Украине: синоптик предупредила о заморозках

Погода в Украине в четверг, 9 мая, принесет незначительное потепление днем, на части территорий прекратятся дожди и выглянет солнце, однако в некоторых областях ожидаются заморозки. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Погода в Украине сегодня подарила нам едва ли не самый холодный день в мае, а уже с завтрашнего дня начнет теплеть. Но синоптик все же предостерегает о заморозках, которые ожидаются ближайшей ночью на Западе - местами будет от 0 до -3 мороза, однако на большей части западных областей ночная температура составит от +1 до +5 градусов.

По словам Диденко, в течение дня температура прогреется до более-менее комфортных +14... +18 градусов, а на Востоке и Севере даже до +20 градусов.

Ночью на большинстве территорий будет от +5 до +9 градусов, а на Востоке +7... +13 тепла.

Погода в Украине 9 мая принесет заморозки и дожди (фото: facebook.com/tala.didenko)

Завтра осадки прекратятся на Западе, а также в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях. На остальной территории ожидаются дожди, а местами с грозами.

Порывистый ветер будет задувать с северо-запада.



В Киеве 9 мая ожидается прояснение и потепление, появится солнце. К вечеру может пойти дождь. Дневная температура составит +15... +18 градусов.



"До конца недели в столице уже так и будет, тепло, но перспективы быть солнечным есть разве что у ближайшего воскресенье, потому что 10 и 11 мая - преимущественно влажно, с периодическими дождями", - сообщила Диденко.

Погода в Украине 9 мая принесет заморозки и дожди (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали о том, что народный синоптик сообщил о том, какая погода будет этим летом в Украине.

Также сообщалось, что синоптики предупредили о подъеме уровня воды в реках западных регионов Украины.