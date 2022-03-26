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Погода в Украине сильно испортится: кому синоптики прогнозируют холод и мокрый снег

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в воскресенье сильно испортится. Ожидается дождь с мокрым снегом, а температура воздуха резко пойдет вниз.

Какая погода ждет украинцев 27 марта рассказала синоптик Наталка Диденко.

"Завтра в Украине будет очень холодно. 27 марта максимальная температура воздуха в большинстве областей составит 0 +4 градуса. Теплее только в западных областях и в южной части, +3 +9 градусов", - предупредила синоптик.

Она сообщила, что дождь и мокрый снег вероятны в восточной части Украины, а также в ближайшую ночь и завтра утро – в Сумской, Черниговской и Киевской областях. На остальной территории – без осадков.

Также Диденко предупредила, что в воскресенье удержится сильный ветер со штормовыми порывами.

"В Киеве 27 марта существенно похолодает! Ночью ожидается 0 -2 мороза, завтра днем не выше +5 градусов. Еще и с сильным ветром. Ночью и утром в столице – местами небольшой дождь и мокрый снег, днем осадки маловероятны", - сообщила Диденко.

Однако, по ее прогнозу, в понедельник в Украину снова вернется потепление.

Как показывает погодный портал Sinoptik, в понедельник хорошая погода вернется в большинство областей страны. Однако в среду температура воздуха в большинстве областей снова начнет падать и ожидаются дожди. Тепло будет только в южной части страны.

Напомним, ранее мы писали о том, какую информацию категорически нельзя публиковать в социальных сетях во время войны.

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