RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Погода в Україні сильно зіпсується: кому синоптики прогнозують холод і мокрий сніг

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в неділю сильно зіпсується. Очікується дощ з мокрим снігом, а температура повітря різко піде вниз.

Яка погода чекає українців 27 березня розповіла синоптик Наталка Діденко.

"Завтра в Україні буде дуже холодно. 27 березня максимальна температура повітря в більшості областей складе 0 + 4 градуси. Тепліше тільки в західних областях і в південній частині, +3 +9 градусів", - попередила синоптик.

Вона повідомила, що дощ і мокрий сніг вірогідні в східній частині України, а також в найближчу ніч і завтра ранок – в Сумській, Чернігівській та Київській областях. На решті території - без опадів.

Також Діденко попередила, що в неділю втримається сильний вітер зі штормовими поривами.

"У Києві 27 березня істотно похолодає! Вночі очікується 0 -2 морозу, завтра вдень не вище + 5 градусів. Ще й з сильним вітром. Вночі та вранці в столиці - місцями невеликий дощ і мокрий сніг, Вдень опади малоймовірні", - повідомила Діденко.

Однак, за її прогнозом, в понеділок в Україну знову повернеться потепління.

Як показує погодний портал Sinoptik, в понеділок хороша погода повернеться в більшість областей країни. Однак у середу температура повітря в більшості областей знову почне падати та очікуються дощі. Тепло буде тільки в південній частині країни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку інформацію категорично не можна публікувати в соціальних мережах під час війни.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в Києві