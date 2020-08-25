Погода в Украине кардинально изменится: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине кардинально поменяется уже завтра, 26 августа. В страну после "репетиции осени", что накрыла значительную часть страны мощными ливнями, придет сухая и прохладная погода. Такой прогноз дала Наталка Диденко и синоптики Украинского гидрометцентра.

Согласно данным Диденко, в среду, 26 числа температура воздуха в среду будет умеренной на Западе и Севере (+20+25 градусов). На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) завтра жарковато - от +25 до +30 градусов.

"Гребень высокого атмосферного давления вытеснит эту сегодняшнюю репетицию осени, которая происходит в западных и северных областях (а ночью еще и в центральных подождит), и организует практически во всех областях Украины сухую погоду", - отметила Диденко.

В Киеве завтра будет без осадков, +23+24, а к выходным, 29-30 августа в столицу придет потепление.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах погоды, что в стране завтра будет сухо, температура комфортная, на юго-востоке теплее, вплоть до жары.

Погода в Украине 26 августа (фото: meteo.gov.ua)

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