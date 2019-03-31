Погода в Украине в день выборов: синоптик удивила прогнозом

Погода 31 марта в Украине будет теплой и комфортной, говорит украинский синоптик Наталья Диденко
Погода в Украине в воскресенье, 31 марта, будет солнечной и теплой. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"В воскресенье в Украине ожидается +12...+19 градусов. Это самый теплый день. Солнце везде", - написала синоптик.
В день выборов, 31 марта, в столице обещают +16...+18 градусов. Столько же градусов будет в Ужгороде.
Тем временем во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Хмельницком, Луцке, Житомире, Одессе 31 марта будет +15...+17 градусов.
Виннице, Черкассах, Чернигове, Сумах, Полтаве, Днепре в воскресенье прогнозируют +14...+16 градусов. А вот с понедельника начнется похолодание, спрогнозировала Диденко.
"Похолодание начнется с понедельника, большая часть недели будет прохладной, даже с ночными небольшими минусами. Но ближе к следующим выходным снова потеплеет", - сказала синоптик.
Она также призвала украинцев не забыть перевести часы на летнее время.
Перевод времени нередко вызывает путаницу, и многие из украинцев в день перехода на летнее время интересуются, куда переводить стрелки часов – вперед или назад.
Также, как сообщалось, синоптики дали благоприятный прогноз погоды на день выборов. Они спрогнозировали, что тепло будет в подавляющем большинстве областей Украины именно в этот день, а вот позже, в понедельник, может быть уже прохладнее.