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Погода в Украине будет идеальная: без запредельной жары и с освежающими дождями

Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в воскресенье, 25 июля, принесет осадки в виде грозовых дождей только в некоторых регионах, а температура воздуха будет повышаться, но только чуть-чуть.

Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

В большинстве областей Украины ожидается переменная облачность, и только в северных частях страны, а также в отдельных районах на западе вероятны кратковременные осадки.

Отметим, что метеорологи предупреждают о высокой пожарной опасности, которая сохранится в северо-западных и восточных регионах, а также в Крыму.

Столбики термометров в западных регионах будут колебаться между +27 и +29 градусов.

В северных и центральных областях температура воздуха в дневное время составит около +26...+29 градусов.

На востоке страны термометры покажут около +27...+31 градусов.

В южных регионах температура воздуха ожидается в пределах +28...+30 градусов.

В Киеве в воскресенье прогнозируют сухую и солнечную погоду, столбики термометров покажут +27... +29 градусов.

Погода в Украине 25 июля (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, что по прогнозу синоптиков, в Украину в начале следующей недели вместе с жарой придут грозовые дожди, и в некоторых областях будет сильно заливать.

Добавим также, что недавно появилось объяснение наводнениям и другим природным катаклизмам.

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