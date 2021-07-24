Погода в Украине будет идеальная: без запредельной жары и с освежающими дождями

В большинстве областей Украины ожидается переменная облачность, и только в северных частях страны, а также в отдельных районах на западе вероятны кратковременные осадки.

Отметим, что метеорологи предупреждают о высокой пожарной опасности, которая сохранится в северо-западных и восточных регионах, а также в Крыму.

Столбики термометров в западных регионах будут колебаться между +27 и +29 градусов.

В северных и центральных областях температура воздуха в дневное время составит около +26...+29 градусов.

На востоке страны термометры покажут около +27...+31 градусов.

В южных регионах температура воздуха ожидается в пределах +28...+30 градусов.

В Киеве в воскресенье прогнозируют сухую и солнечную погоду, столбики термометров покажут +27... +29 градусов.

Погода в Украине 25 июля (фото: meteo.gov.ua)