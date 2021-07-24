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Погода в Україні буде ідеальна: без позамежної спеки і з освіжаючими дощами

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в неділю, 25 липня, принесе опади у вигляді грозових дощів лише в деяких регіонах, а температура повітря буде підвищуватися, але трохи.

Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.

У більшості областей України очікується мінлива хмарність, і тільки в північних частинах країни, а також в окремих районах на заході ймовірні короткочасні опади.

Зазначимо, що метеорологи попереджають про високу пожежну небезпеку, яка збережеться в північно-західних і східних регіонах, а також у Криму.

Стовпчики термометрів у західних регіонах коливатимуться між + 27 і +29 градусів.

У північних і центральних областях температура повітря в денний час складе близько +26...+29 градусів.

На сході країни термометри покажуть близько +27...+31 градусів.

У південних регіонах температура повітря очікується в межах +28...+30 градусів.

У Києві в неділю прогнозують суху і сонячну погоду, стовпчики термометрів покажуть + 27... +29 градусів.

Погода в Україні 25 липня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що за прогнозом синоптиків, в Україну на початку наступного тижня разом зі спекою прийдуть грозові дощі, і в деяких областях буде сильно заливати.

Додамо також, що нещодавно з'явилося пояснення повеням та іншим природним катаклізмам.

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