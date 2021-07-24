Погода в Україні буде ідеальна: без позамежної спеки і з освіжаючими дощами

У більшості областей України очікується мінлива хмарність, і тільки в північних частинах країни, а також в окремих районах на заході ймовірні короткочасні опади.

Зазначимо, що метеорологи попереджають про високу пожежну небезпеку, яка збережеться в північно-західних і східних регіонах, а також у Криму.

Стовпчики термометрів у західних регіонах коливатимуться між + 27 і +29 градусів.

У північних і центральних областях температура повітря в денний час складе близько +26...+29 градусів.

На сході країни термометри покажуть близько +27...+31 градусів.

У південних регіонах температура повітря очікується в межах +28...+30 градусів.

У Києві в неділю прогнозують суху і сонячну погоду, стовпчики термометрів покажуть + 27... +29 градусів.

Погода в Україні 25 липня (фото: meteo.gov.ua)