Погода удивит контрастами и резкими перепадами: синоптики дали прогноз на три месяца

Погода в Украине этой зимой скорее всего не порадует жителей настоящим снегом. Синоптики отмечают, что периоды похолодания будут и весна придет поздно, но в целом зима будет аномально теплой и с дождями.

По словам народного синоптика Владимира Деркача, в январе будет два периода похолодания, но второй месяц зимы будет довольно теплым.

"Будет два периода похолодания в январе, согласно моему прогнозу. Первый и небольшой ожидаем уже в конце первой декады месяца. В середине второй – также будет короткое похолодание. Но не ждем сильных морозов", - рассказал синоптик.

В ближайшее время снег возможен только на востоке страны и немного припорошит в Карпатах.

Февраль станет по прогнозу Деркача, еще теплее, чем январь. А вот весна придет поздно – в марте будет холодно, а начало апреля станет дождливым.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, январь 2021 года будет контрастным – ожидается аномальное тепло и резкие перепады до морозов. Первая половина месяца будет теплой, но с дождями. А во второй половине января ударят морозы и возможны снегопады.

Февраль начнется со снежной и морозной погоды, потом будут чередоваться оттепель и небольшие морозы, а конец зимы будет теплым, но мокрым – с дождями и снегопадами.

Март принесет в Украину снег, дожди и морозы, небольшое потепление будет во второй декаде марта, но потом снова похолодает и будут идти дожди с мокрым снегом.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату сильного похолодания в Украине.