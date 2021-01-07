Погода здивує контрастами і різкими перепадами: синоптики дали прогноз на три місяці

Погода в Україні цієї зими швидше за все не порадує жителів справжнім снігом. Синоптики відзначають, що періоди похолодання будуть і весна прийде пізно, але в цілому зима буде аномально теплою і з дощами.

За словами народного синоптика Володимира Деркача, в січні буде два періоди похолодання, але другий місяць зими буде досить теплим.

"Буде два періоди похолодання в січні, згідно з моїм прогнозом. Перший і невеликий очікуємо вже в кінці першої декади місяця. В середині другої – також буде коротке похолодання. Але не чекаємо сильних морозів", - розповів синоптик.

Найближчим часом сніг можливий тільки на сході країни та трохи припорошить в Карпатах.

Лютий буде за прогнозом Деркача, ще тепліше, ніж січень. А ось весна прийде пізно – в березні буде холодно, а початок квітня стане дощовим.

Як розповів народний синоптик Леонід Горбань, січень 2021 року буде контрастним – очікується аномальне тепло і різкі перепади до морозів. Перша половина місяця буде теплою, але з дощами. А в другій половині січня вдарять морози та можливі снігопади.

Лютий почнеться зі сніжної та морозної погоди, потім будуть чергуватися відлига і невеликі морози, а кінець зими буде теплим, але мокрим – з дощами та снігопадами.

Березень принесе в Україну сніг, дощі та морози, невелике потепління буде в другій декаді березня, але потім знову похолодає і йтимуть дощі з мокрим снігом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату сильного похолодання в Україні.