Погода сильно удивит: синоптики рассказали, где ожидается потепление

Погода в Украине в субботу, 19 октября, ожидается солнечная и теплая практически во всех областях страны. Аномальное тепло продлится еще несколько дней, а потом в Украине резко похолодает и пойдут дожди.

Погода на востоке страны солнечная, ясная и без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от +5 до +9 градусов, днем воздух прогреется до +18 +20 градусов, местами ожидается до +21 градуса.

В южных областях солнечно и тепло, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе будет прохладно, от +7 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут +17 +20 градусов, в Николаеве до +21 градуса. В Крыму солнечно, без осадков. Ночью +8 +10 градусов, днем потеплеет до +18 +20 градусов.

В северных областях опустится ночная температура воздуха до +6 +8 градусов. Днем ожидается ясная и солнечная погода, без осадков. Температура воздуха от +19 до +21 градуса.

На западе Украины будет теплее всего. Синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду. Ночью в регионе ожидается от +6 до +9 градусов, днем прогреется до +19 +21 градуса, местами до +22 градусов.

В центральных областях солнечно и ясно, осадки не прогнозируются. Ночью температура воздуха будет колебаться от +5 до +9 градусов, днем потеплеет до +19 +22 градусов.

В Киеве 19 октября ожидается солнечная и ясная погода, без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +7 +9 градусов, днем будет комфортная температура +20 +22 градуса.

Карта погоды в Украине 19 октября