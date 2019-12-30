Погода сильно испортится: синоптики уточнили прогноз на последний день года

Погода в Украине во вторник, 31 декабря, ожидается неблагоприятная в большинстве областей страны. Во многих регионах пройдет мокрый снег, опустится температура воздуха и усилится ветер до штормовых значений.

Погода на востоке стране будет пасмурная и холодная в большинстве областей. Сухо будет в Харькове, Луганской и Донецкой областях. В Днепре и Полтаве пройдет мокрый снег с дождем. Ночная температура воздуха составит -1 -3 градуса, днем немного потеплеет, до +2 +5 градусов.

На юге страны без осадков, небольшая облачность. Ночью в регионе мороз, от -1 до -3 градусов. Днем столбики термометров покажут +2 +5 градусов. В Крыму солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью -1 -3 градуса, днем +3 +5 градусов. Ветер 7-12 м/с.

В северных областях ожидается мокрый снег и снег с дождем. Ночью -1 -3 градуса, днем прогреется до +2 +4 градуса. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Западные области накроет сильными снегопадами. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, усиление ветра до 12 м/с. Ночная температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 градусов, днем ожидается от +2 до +5 градусов.

В центральной части страны пройдет мокрый снег и снег с дождем. Ночью от -1 до -3 градусов, днем воздух прогреется до +3 +5 градусов.

В Киеве в последний день 2019 года будет идти мокрый снег днем и ночью. Ветер усилится до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0 -2 градуса, днем +2 +4 градуса.

Погода в Украине 31 декабря