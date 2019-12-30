Мороз и немного солнца: синоптики дали прогноз на начало недели

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Температура воздуха немного снизится

Погода в Украине, в понедельник, 30 декабря, ожидается малоснежной, однако температура воздуха снизится местами до -9 ночью и -3 днем. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе Украины будет немного облачно, снег выпадет только ночью, а днем без осадков. Температура днем от +1 до -2 градусов. На Прикарпатье днем без существенных осадков. А в Черновицкой области погода местами будет солнечной. Температура воздуха составит от -1 до +1. На севере страны будет облачно. Температура днем составит от -3 до +1 градусов.

В центральных областях Украины местами ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем от -1 до +2 градусов. На востоке и юге страны немного теплее - днем от 0 +2 градусов.

В Крыму будет безоблачно, ночью ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем +2 - +4 градусов.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве будет облачно, днем без существенных осадков. Температура воздуха составит от -3 до -1 градусов.

Напомним, завтра в Украине будет облачная погода, местами мокрый снег. В западных регионах в последний день 2019 года ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью -3 -5 градусов, днем -1 +4. На остальной территории Украины без осадков. Темпетура воздуха ночью составит -2 -4, а днем прогреется до +1 +5 градусов.