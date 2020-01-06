Погода на Рождество: в каких регионах будет снег

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Синоптики рассказали о погодных условиях на 7 января

Погода в Украине на Рождество, 7 января, на большей территории будет благополучной. При этом осадки в виде мокрого снега ожидаются в Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На западной части Украины ожидается переменная облачность без осадков. В Ужгороде температура воздуха составит +1… +3 градуса, во Львове - +2… +4, в Ивано-Франковске +1… +3, в Тернополе - 0… +2.

В северной части страны также без осадков, но будет облачно. В Черниговской области температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса.

Погода в Украине 7 января (метеокарта: meteo.gov.ua)

В центральной части Украины переменная облачность без осадков. В Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях температура воздуха будет на уровне -1… +1 градуса.

На востоке Украины в Луганской и Донецкой областях ожидается мокрый снег. При этом температура воздуха составит -1… +1. В Харьковской области также -1… +1, но без осадков.

Жителям южных областей тоже не стоит рассчитывать на теплую погоду. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях температура воздуха будет такой же, как и на большей части Укарины - -1… +1, без осадков.

В оккупированном Крыму будет теплее всего. Здесь воздух прогреется до +3 градусов, но жителей Крыма ожидает мокрый снег.

В Киеве без осадков, погода будет облачной, температура воздуха составит -1… +1 градус. При этом будет дуть западный ветер 5-10 метров в секунду.