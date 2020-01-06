Погода на Різдво: в яких регіонах буде сніг

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Синоптики розповіли про погодні умови на 7 січня

Погода в Україні на Різдво, 7 січня, на більшій території буде благополучною. При цьому опади у вигляді мокрого снігу очікуються в Луганській і Донецькій областях, а також у Криму. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

На західній частині України очікується мінлива хмарність без опадів. В Ужгороді температура повітря становитиме +1... +3 градуси, у Львові - +2... +4, в Івано-Франківську +1... +3, у Тернополі - 0... +2.

У північній частині країни опадів не передбачається, але буде хмарно. У Чернігівській області температура повітря буде коливатися від -1 до +1 градуса.

Погода в Україні 7 січня (метеокарта: meteo.gov.ua)

В центральній частині України мінлива хмарність без опадів. У Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях температура повітря буде на рівні -1... +1 градуса.

На сході України в Луганській і Донецькій областях очікується мокрий сніг. При цьому температура повітря становитиме -1... +1. В Харківській області також -1... +1, але без опадів.

Жителям південних областей теж не варто розраховувати на теплу погоду. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях температура повітря буде такою ж, як і на більшій частині України - -1... +1, без опадів.

В окупованому Криму буде найтепліше. Тут повітря прогріється до +3 градусів, але жителів Криму чекає мокрий сніг.

У Києві без опадів, погода буде хмарною, температура повітря становитиме -1... +1 градус. При цьому буде дути вітер західний 5-10 метрів на секунду.