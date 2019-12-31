Погода резко изменится: синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь

Погода в Украине во вторник, 31 декабря, резко изменится и синоптики предупреждают об ухудшении ситуации на дорогах страны. Во многих областях пройдет мокрый снег с дождем, усилится ветер. Температура воздуха днем поднимется, а ночью снова опустится ниже 0 градусов.

На востоке страны ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем поднимется до +3 градусов, ночью от -1 до -3 градусов. В Днепре и Полтаве пройдет мокрый снег, ветер усилится до 12 м/с.

На юге Украины будет сухо, но облачно. Осадки не прогнозируются. Температура воздуха поднимется до +5 градусов днем, ночью опустится до 0, местами возможно до -1 градуса.

В северных областях днем будет ясно, от 0 до +2 градусов, во второй половине дня пойдет мокрый снег, ветер усилится до 12 м/с. Температура воздуха вечером и ночью будет колебаться от 0 до -2 градусов.

На западе Украины днем ожидается ясная погода с небольшой облачностью. Ближе к вечеру пойдет мокрый снег. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +2 градусов, вечером начнет опускаться до +1 -2 градусов. Ветер до 12 м/с. Возможно налипание мокрого снега, гололедица.

Центральные области страны также начнет засыпать мокрым снегом во второй половине дня и по прогнозу – снег будет идти всю ночь. Температура воздуха днем от +3 до +5 градусов, ночью опустится до -1 -3 градусов.

В Киеве 31 декабря будет ясная погода в первой половине дня, мокрый снег пойдет около 5 часов вечера. Температура воздуха днем +2 +4 градусов, вечером и в новогоднюю ночь ожидается от 0 до +1 градуса. Синоптики предупреждают о сильном ветре, до 15 м/с. Возможно налипание мокрого снега, гололедица.

Карта погоды на 31 декабря