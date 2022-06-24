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Погода принесет неожиданные сюрпризы: на какие области обрушатся дожди

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Пятница 24 июня 2022 20:09
Погода принесет неожиданные сюрпризы: на какие области обрушатся дожди Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине на выходных ожидается нестабильная и местами пройдут дожди, а местами снова станет жарко. Температура воздуха снова начнет подниматься и возможен ветер со штормовыми порывами.

Какая погода будет в Украине в ближайшие выходные - читайте в материале ниже.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу дожди и грозы ожидаются на востоке, в южной части и большинстве центральных областей. На западе и севере страны будет сухо.

Ветер северо-восточный, с порывами до 7-12 м/с.

Ночью температура поднимется до +11+16 градусов, днем прогреется до +23 +28 градусов, на Закарпатье и Прикарпатье синоптики прогнозируют до +30 градусов.

Погода принесет неожиданные сюрпризы: на какие области обрушатся дожди

Карта погоды в Украине на субботу, 25 июня

Синоптик Наталка Диденко предупреждает, что ветер может быть сильнее при грозах - порывистый, местами до сильного.

Также она сообщила, что в воскресенье дожди могут пройти почти во всех регионах страны, так как атмосфера будет нестойкая.

"Представьте себе коридоры школы во время школьной перемены. Как когда-то. Так и дожди 26 июня - разбегутся веероподобно, потом могут ливануть в любом месте, в любое время. Зонтик над головой, клеенку на траву - возьмите на всякий случай. То есть, атмосфера в воскресенье ожидается нестойкая, но чтоб какие-то длительные ливни - то вряд ли", - сообщила синоптик.

Температура воздуха в воскресенье ночью ожидается от +14 до +17 градусов, днем в большинстве областей ожидается от +25 до +28 градусов. До +30 +32 синоптики прогнозируют на Закарпатье.

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В столице в субботу возможен дождь с грозой. Температура воздуха повысится до +26 градусов. В воскресенье вероятность дождя меньше (может аж вечером), жары больше - до +27 +29 градусов. Ночью в столице ожидается от +16 до +18 градусов.

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Кстати, ранее мы писали, что синоптики назвали дату повышения температуры до 34 градусов тепла.

А также рассказывали о том, какая погода будет в Украине до конца июня.

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