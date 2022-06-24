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Погода принесе несподівані сюрпризи: на які області обрушаться дощі

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П'ятниця 24 червня 2022 20:09
Погода принесе несподівані сюрпризи: на які області обрушаться дощі Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні на вихідних очікується нестабільна і місцями пройдуть дощі, а місцями знову стане спекотно. Температура повітря знову почне підніматися і можливий вітер зі штормовими поривами.

Яка погода буде в Україні в найближчі вихідні - читайте в матеріалі нижче.

За прогнозами Українського гідрометцентру, у суботу дощі та грози очікуються на сході, у південній частині та більшості центральних областей. На заході та півночі країни буде сухо.

Вітер північно-східний, з поривами до 7-12 м/сек.

Вночі температура підніметься до + 11 +16 градусів, вдень прогріється до +23 +28 градусів, на Закарпатті та Прикарпатті синоптики прогнозують до + 30 градусів.

Погода принесе несподівані сюрпризи: на які області обрушаться дощі

Карта погоди в Україні на суботу, 25 червня

Синоптик Наталка Діденко попереджає, що вітер може бути сильнішим при грозах - поривчастий, місцями до сильного.

Також вона повідомила, що в неділю дощі можуть пройти майже у всіх регіонах країни, оскільки атмосфера буде нестійка.

"Уявіть собі коридори школи під час шкільної зміни. Як колись. Так і дощі 26 червня - розбіжаться віялоподібно, потім можуть ливанути в будь-якому місці, в будь-який час. Парасолька над головою, клейонку на траву - візьміть про всяк випадок. Тобто, атмосфера в неділю очікується нестійка, але щоб якісь тривалі зливи-то навряд чи", - повідомила синоптик.

Температура повітря в неділю вночі очікується від + 14 до +17 градусів, вдень у більшості областей очікується від +25 до + 28 градусів. До + 30 + 32 синоптики прогнозують на Закарпатті.

Погода принесе несподівані сюрпризи: на які області обрушаться дощіПогода в Києві

У столиці в суботу можливий дощ з грозою. Температура повітря підвищиться до + 26 градусів. У неділю ймовірність дощу менше (може аж увечері), спеки більше - до +27 +29 градусів. Вночі в столиці очікується від + 16 до + 18 градусів.

Погода принесе несподівані сюрпризи: на які області обрушаться дощіКарта погоди в Україні на неділю, 26 червня

До речі, раніше ми писали, що синоптики назвали дату підвищення температури до 34 градусів тепла.

А також розповідали про те, яка погода буде в Україні до кінця червня.

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