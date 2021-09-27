Погода приготовила настоящий сюрприз: где сегодня будет теплее всего

Погода в Украине приготовила жителям настоящий сюрприз. В большинство областей вернулась теплая и сухая погода и по прогнозам синоптиков, такая ситуация продлится несколько дней.

О том, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, сообщает Украинский гидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

Погода в понедельник, 27 сентября

Начало недели порадует теплой и сухой погодой во всех областях Украины. Теплее всего будет в южных областях и на западе страны.

На востоке небольшая облачность, без осадков. Ночью +6 +8 градусов, днем прогреется до +13 +15 градусов, местами до +16 +17 градусов.

В южной части сухо и солнечно, ночная температура воздуха составит от +8 до +12 градусов, днем +16 +18 градусов, местами прогреется до +19 градусов. В Крыму без осадков, ночью +10 +12 градусов, днем +16 +18 градусов.

На севере небольшая облачность, без осадков. Ночью +5 +7 градусов, днем столбики термометров покажут +13 +15 градусов.

В западных областях будет сухо и солнечно, возможна небольшая облачность. Ночью от +6 до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +15 +18 градусов, на Закарпатье до +20 +22 градусов.

В Киеве 27 сентября без осадков, возможна небольшая облачность. Ночью в столице +7 +9 градусов, днем ожидается от +13 до +15 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 27 сентября

Погода в Украине до начала октября

Как рассказала синоптик Наталка Диденко, с 27 сентября по 3 октября в Украине погоду будет определять антициклон, а это значит, что будет сухо и тепло.

"Единственное небольшое исключение: в понедельник и вторник на северо-востоке Украины, а это Сумская, Харьковская, Полтавская области, часть Черниговской и Луганской – возможен небольшой дождь. И все!" – сообщила синоптик.

Она отметила, что всю ближайшую неделю в Украине будет много солнца, красивых осенних облако, утренних туманов и сухой погоды.

"Температура воздуха будет не очень высокой, на протяжении дня максимально прогнозируется в пределах +13 +18 градусов. Теплее всего будет на юго-западе Украины, на Закарпатье, до +18 +22 градусов. Ночи будут холодные, +4 +9 градусов, на Юге и Закарпатье до +12 градусов", - отметила Диденко.

В Киеве по прогнозу синоптика, будет сухая погода на протяжении всей недели. Ночи будут холодными, +3 +6 градусов, днем температура будет в пределах +13 +15 градусов.

Карта погоды