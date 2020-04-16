Погода на Пасху: синоптики рассказали о сюрпризах

Погода в Украине на Пасху преподнесет всем людям сюрприз. После похолодания в страну идут теплые и приятные весенние градусы, которые и порадуют нас в светлый праздник Пасхи. Свой прогноз на праздничные дни опубликовала синоптик Наталка Диденко. Она сообщила, что дождей на выходные не будет, а вот в понедельник, 20 апреля - они прогнозируются.

"В субботу и на Пасху существенные осадки в Украине маловероятны, разве на Севере 19-го апреля вероятность небольшого дождя. Температура воздуха будет колебаться в пределах +10 +15 градусов", - сообщила синоптик.

Также Диденко рассказала, какой будет погода в Страстную пятницу. Температура воздуха в течение дня достигнет +15 +25 градусов, холодно будет в северных областях нашей страны.

Украина также захватит сравнительно теплый воздух, в большинстве областей предполагается +14 + 20 градусов. Однако маргинальный северный циклон Tanja испортит солидарную теплую европейскую картину и своими атмосферными фронтами снизит температуру воздуха в северных областях Украины до +9 +13 градусов", - предупредила Наталка.

Синоптик Леонид Горбань информирует, что до Пасхи в Украине возможны дожди.

"Дневная температура в этот период ожидается 14-19 градусов тепла. После 20 апреля потеплеет еще на 5 градусов. Так что столбики термометров поднимутся до отметок плюс 22-23. И в конце апреля, с 27 по 29, также просчитывается циклон. С 1 по 17 мая будет сухо и жарко, температура - 23- 27 градусов", - рассказал он.

Начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык солидарен с прогнозом Наталки Диденко и сообщает, что в предпраздничные дни температура воздуха будет только повышаться.

"В целом будет практически без осадков. Температура начнет повышаться: днем - около 10-15 градусов тепла, по ночам ожидается плюс 3-8, без заморозков", - сообщил он.

Как мы ранее писали, синоптик предупредила об опасной погоде: названа дата.