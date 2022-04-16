Погода на Пасху принесет сюрприз: синоптики дали новый прогноз

"Воздух в Украине начнет прогреваться, а холод отступать, в конце недели, 22-23 апреля, как раз накануне Пасхи", - сообщила Наталка Диденко.

Синоптики Gismeteo рассказали в прогнозе для Киева, что теплеть начнет с четверга, 21 апреля. На Пасху в столице должно быть +15 градусов, без осадков.

Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Прогноз на Вербное воскресенье

По данным Диденко, 17 апреля похолодает еще больше. Местами ожидаются ночные и утренние заморозки - преимущественно в западных, северных областях, кое-где в центральной части.

На юге, востоке, в Днепропетровской, Полтавской областях ночью предполагается +3+8 градусов.

В течение дня в большинстве областей Украины, максимально лишь +5+11 градусов. Более теплая погода ожидается в восточных областях, в Запорожье и в Крыму, днем +12+16 градусов.

Дождь и местами мокрый снег пройдут в большинстве областей Украины. А вот на Луганщине, Донетчине, Запорожье и в Крыму будет преобладать сухая погода.

Ветер будет порывистый, в западных областях 15-20 метров в секунду.

Прогноз для Киева на 17 апреля

В Киеве будет еще холоднее, чем в субботу. Ночью +1+3 градуса, на окраинах возможны заморозки, днем+5 + 8 градусов.

Местами в столице дождь, возможно с мокрым снегом.

Что будет с погодой дальше

По словам Диденко, предпасхальная неделя придет в Украину с холодным воздухом, предполагается +5+12 градусов, однако в восточных областях и на Днепропетровщине температура воздуха будет высокой, до +12+18 градусов.