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Погода на Пасху кардинально изменится: синоптики обновили прогноз

Коллаж РБК-Украина: какой будет погода на Пасху 2022
Автор: Светлана Мащенко

Погода на Пасху 2022 порадует украинцев сильным потеплением, однако на значительной территории ожидаются грозы. Синоптическая ситуация будет более кардинально меняться с пятницы, а четверг все еще холодный.

Смотрите подробный прогноз с 21 по 24 апреля - в материале Styler.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 21 апреля осадки возможны по всей стране, кроме разве Закарпатья и Луганской области. Все еще холодновато - от +7 до +12 градусов. Теплее на востоке и Закарпатье, здесь +12... +15.

22 апреля потеплеет до +10... +16 уже по всей стране, ночью без заморозков, +3.... +8. Осадки возможны на западе, чуть меньше на севере и востоке.

В субботу 23 апреля температура повысится до +12...+18 градусов, осадки возможны на западе, в центре, юге.

Погода в Украине 21-23 апреля (meteo.gov.ua)

На Пасху, 24 апреля в Украину могут прилететь грозы - на всей территории, кроме запада. Температура воздуха +14... + 21 градус.

Погода в Украине 24 апреля (meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, где будет больше всего дождей 21 апреля.

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Погода в Украине