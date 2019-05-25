Погода лютует: синоптики рассказали, где пройдут сильные дожди

Погода в Украине в воскресенье, 26 мая, порадует жителей южных и центральных областей, а вот остальным не повезет, так как пройдут сильные дожди с грозами.

Погода на востоке Украины в воскресенье будет неблагоприятная. Синоптики предупреждают о ливнях, местами возможны сильные грозы. Температура воздуха ночью составит +12 +14 градусов, днем ожидается от +21 до +24 градусов.

В южных областях будет сухо, небольшая гроза пройдет только в Херсонской области. Ночью в регионе +13 +16 градусов, днем воздух прогреется до +23 +26 градусов. В Крыму небольшой дождь и возможна гроза. Ночью +14 +16 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

Погода в Украине 26 мая (pixabay.com)

На севере будет сухо и солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 градусов, днем будет тепло, +22 +24 градуса.

Западные области снова накроют сильные дожди, местами возможны грозы и град. Ночная температура воздуха будет колебаться от +10 до +14 градусов, днем потеплеет до +21 +24 градусов, на Закарпатье до +25 градусов.

В центральной части страны без осадков, небольшая облачность. Ночью от +12 до +14 градусов, днем столбики термометров покажут +22 +24 градуса.

В Киеве 26 мая будет сухо и солнечно, осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью +12 +14 градусов, днем ожидается +22 +24 градуса.

Погода в Украине 26 мая

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик Наталка Диденко предупредила о существенном похолодании.

А также рассказывали о том, что синоптики сообщили о том, в каких регионах на выходных будет неблагоприятная погода.