Погода на Крещение: синоптики резко изменили прогноз

Синоптики предупредили, что погода в Украине 19 января будет теплой и солнечной с переменной облачностью. Температура воздуха будет высокой для января, но в ночное и утреннее время ожидаются заморозки. Столбики термометров покажут до +4 градусов. При этом в утреннее время синоптики прогнозируют низкую видимость на дорогах из-за тумана в большинстве регионов.

Синоптики отмечают, что температура в Украине поднимется в дневное время в среднем до 0… +4 градусов. Исключение составят Днепропетровская, Закарпатская и Черновицкая области, где ожидается +1… +3 градуса. Теплее всего днем будет в южных регионах, где синоптики обещают потепление до +2… +4 градусов.

В ночное время на западе страны ожидается -3… -5 градуса тепла. При этом в некоторых северных, центральных и восточных регионах синоптики прогнозируют заморозки до -1… -3 градусов. В остальных регионах ожидается температура -2… -4 градуса. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Погода в Украине 19 января (скриншот: meteo.gov.ua)

Также синоптики уточнили, что погода в течение всего дня будет ясной с переменной облачностью. Осадков в Украине не ожидается. В Укргидрометцентре также предупредили о порывах ветра до 3-8 м/с.

Согласно народному прогнозу, по погоде этого дня во многом судили о погоде на лето. Если в этот день холодная, ясная погода — лето засушливым будет. Пасмурная и снежная погода указывала на обильный урожай. В старину говорили: "День теплый — хлеб темный (густой)", значит следовало ожидать хорошего урожая хлебов. Также на хороший урожай указывали синие облака и снег хлопьями.