Погода кардинально изменится: на Украину надвигается сильное похолодание и дожди

Как рассказала Наталка Диденко, во вторник в Украину придут дожди, которые охватят почти все области, кроме западных. На западе капать начнет только ближе к вечеру. Такая же погода ожидается и в среду, 3 ноября.

"Во вторник дожди на протяжении дня пройдут в большинстве областей, кроме западной части. Но и в западных областях, правда, уже ближе к вечеру – также появятся осадки. Дожди пройдут в среду на севере, в четверг – везде преимущественно без осадков, в пятницу покапает в западных областях", - отметила синоптик.

Температура воздуха пойдет на спад уже со вторника и несколько дней будет довольно холодно по ночам. Но с четверга температура воздуха снова выровняется и ожидается еще несколько умеренно теплых дней.

"Температура воздуха 2 ноября снизится в северной части Украины до +6 +9 градусов. На остальной территории ожидается +10 +14 градусов, на юге и юго-востоке ожидается +12 +16 градусов. Далее температура воздуха снова выровняется, на севере снова потеплеет, на остальной территории – без особенных изменений", - отметила Диденко.

Карта погоды

Погода в Киеве

В Киеве 2 ноября ожидается похолодание и дожди, поэтому синоптик рекомендует жителям столицы одеваться теплее и брать зонтики. Также ожидается прыжок атмосферного давления.

"Похолодает, днем будет не выше +7 +9 градусов, увеличится облачность, пройдет дождь. А ветер усилится до порывистого", - предупредила синоптик.

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По прогнозу синоптиков, во вторник дождями накроет все области, кроме западных. Ночью на западе температура снова упадет до +1 +4 градусов. Днем ожидается до +11 +13 градусов. Ночные морозы до -1 градуса возможны на Закарпатье и в Киеве. Холодно ночью будет и на севере страны.

Карта погоды в Украине на вторник, 2 ноября

Ночная температура в остальных регионах будет колебаться от +5 до +7 градусов. Дневная температура составит от +10 до +13 градусов, только на юге прогреется до +13 +15 градусов.

В среду, 3 ноября, сухо будет только на западе страны, во всех остальных регионах пройдут дожди. Ночью ожидается от +3 до +7 градусов. Дневная температура в большинстве областей будет колебаться от 9 до +13 градусов, только в южной части страны ожидается от +14 до +17 градусов.

В четверг, 4 ноября, в Украину вернется солнечная и теплая погода. Ночью ожидается от +3 до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +11 +13 градусов. На западе и в южных областях до +14 +17 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 4 ноября