Погода кардинально зміниться: на Україну насувається сильне похолодання і дощі

Як розповіла Наталка Діденко, у вівторок в Україну прийдуть дощі, які охоплять майже всі області, крім західних. На заході капати почне тільки ближче до вечора. Така ж погода очікується і в середу, 3 листопада.

"У вівторок дощі протягом дня пройдуть у більшості областей, крім західної частини. Але і в західних областях, правда, вже ближче до вечора - також з'являться опади. Дощі пройдуть в середу на півночі, в четвер – скрізь переважно без опадів, в п'ятницю покрапає в західних областях", - зазначила синоптик.

Температура повітря піде на спад вже з вівторка і кілька днів буде досить холодно ночами. Але з четверга температура повітря знову вирівняється й очікується ще кілька помірно теплих днів.

"Температура повітря 2 листопада знизиться в північній частині України до +6 +9 градусів. На решті території очікується + 10 +14 градусів, на півдні та південному сході очікується +12 +16 градусів. Далі температура повітря знову вирівняється, на півночі знову потеплішає, на решті території – без особливих змін", - зазначила Діденко.

Карта погоди

Погода в Києві

У Києві 2 листопада очікується похолодання і дощі, тому синоптик рекомендує жителям столиці одягатися тепліше і брати парасольки. Також очікується стрибок атмосферного тиску.

"Похолодає, вдень буде не вище + 7 + 9 градусів, збільшиться хмарність, пройде дощ. А вітер посилиться до поривчастого", - попередила синоптик.

А що обіцяють в Укргідрометцентрі

За прогнозом синоптиків, у вівторок дощами накриє всі області, крім західних. Вночі на заході температура знову впаде до + 1 + 4 градусів. Вдень очікується до + 11 + 13 градусів. Нічні морози до -1 градуса можливі на Закарпатті та в Києві. Холодно вночі буде і на півночі країни.

Карта погоди в Україні на вівторок, 2 листопада

Нічна температура в інших регіонах коливатиметься від + 5 до + 7 градусів. Денна температура складе від +10 до +13 градусів, тільки на півдні прогріється до +13 + 15 градусів.

У середу, 3 листопада, сухо буде тільки на заході країни, у всіх інших регіонах пройдуть дощі. Вночі очікується від + 3 до + 7 градусів. Денна температура в більшості областей коливатиметься від 9 до +13 градусів, тільки в південній частині країни очікується від +14 до +17 градусів.

У четвер, 4 листопада, в Україну повернеться сонячна і тепла погода. Вночі очікується від + 3 до +9 градусів. Вдень повітря прогріється до + 11 + 13 градусів. На Заході та в південних областях до +14 +17 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 4 листопада