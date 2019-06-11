Погода испортит праздники: синоптики предупредили о жутких перепадах в июне

Погода в Украине во второй половине июня преподнесет жителям неприятные сюрпризы в виде резкого похолодания, шквального ветра и жутких гроз. В некоторых областях возможно похолодание даже до +18 градусов. Об этом сообщает издание "Сегодня".

Погода в Украине в течении второй половины июня и в июле будет не очень жаркой. Такое мнение высказала завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкргидрометеоНИИ НАН Украины Вазира Мартазинова.

Она предупредила, что во второй половине июня в Украину придет похолодание, а в это время высока вероятность градов, ливней, шквалов. Конец месяца будет достаточно комфортным, ожидается повышение температуры до +22 +24 градусов.

Как сообщил народный синоптик Леонид Горбань, в июне ожидается два дождевых циклона и оба выпадут на длинные выходные – на Троицу и на День Конституции. Синоптик предупреждает, что в эти дни будут самые сильные дожди и грозы. Температура воздуха начнет снова повышаться 14 и 15 июня, а после 16 числа немного снизится.

Погода в Украине в июне (segodnya.ua)

В июле, по словам Горбаня, будет очень жарко. Практически во всех регионах ожидается до +30 градусов в тени, а в южных областях даже до +35 градусов. Дождей в июле будет немного, так же, как и в августе.

Последний месяц лета будет более комфортным. В первой декаде еще возможны высокие температуры, а после – температура снизится до +20 +22 градусов и с середины месяца фактически начнется ранняя осень.

"Лето наше стало короче, начинается с середины июня и заканчивается в середине августа. После 15 августа ждем раннюю и длинную осень", — добавила Вазира Мартазинова.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик сделала предупреждение об опасных погодных условиях.

А также рассказывали о том, что синоптики сообщили, где в Украине поднимется температура в выше +30 градусов.