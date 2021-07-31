Погода в августе удивит украинцев резкими перепадами температур

Какая погода ожидается в период с 31 июля по 13 августа в разных городах Украины в центральных, северных, южных, восточных и западных регионах:

В Киеве до 2 августа столбики термометров будут подниматься, однако уже 3-го упадут с +32 градусов до +25. При этом с 5 на 6 августа опять потеплеет с +22 до +31 градуса. Впрочем, жителей столицы и дальше ожидают "качели" через каждые один-два дня, но к 12 августа вернется жара до +32 градусов. Дождливых дней будет мало, станет преобладать облачная или даже пасмурная погода.

В Харькове к началу недели установится жара до +37 градусов, но уже во вторник, 3 августа, посвежеет сразу до +28. К 6 августа столбики термометров поднимутся к отметке +34 градусов, и далее начнется жаркий период, который продлится с незначительными колебаниями более недели.

В Одессе первый день августа принесет 33-градусную жару, а далее практически ежедневно термометры будут демонстрировать постепенное снижение до отметки в +27 градусов. Существенные осадки в Южной Пальмире в ближайшие две недели не прогнозируются.

Во Львове с 1 на 2 августа термометры опустятся с +28 градусов до +22, и далее до 10-го числа ожидаются "волнообразные" перепады приблизительно в 5 градусов. При этом вскоре ожидаются такое погодные фокусы, как резкий спад температуры воздуха с 12 на 13 августа с +32 градусов до +19. Всю первую половину августа будет сопровождать облачная или пасмурная погода.

В Днепре ближайшие две недели тоже будут колебания температуры, но только в пределах "жарко - очень жарко". Так, столбики термометров станут колебаться от +30 до +35 градусов, а дождливых дней, которые бы принесли приятную свежесть, особо не предвидится.

В Николаеве до 14 августа будет жарко, столбики термометра не опустятся даже к +30 градусам, при этом 6-7 и 12-13 августа прогнозируется +36... +37 градусов. Синоптики значительные дожди не обещают.

В Луцке последний день июля принесет жаркую погоду до +32 градусов, а первый день августа продемонстрирует снижение температуры, и уже 2-го числа похолодает до +21. К 4 августа снова потеплеет, но уже 5-го произойдет очередной резкий спад уже до +18 градусов. Затем с 6 по 12 августа столбики термометров поднимутся до +34, а 13-го обвалятся до +18.

В Луганске ближайшие две недели сохранится весьма жаркая погода, причем 2 августа ожидается настоящая парилка до +38 градусов. К 4-му "посвежеет" до +30, и далее столбики термометров будут колебаться в пределах +32... +35 градусов. Период с 5 по 10 августа прогнозируется пасмурная погода, несмотря на высокую температуру.

В Чернигове ко 2 августа температура воздуха повысится до +32 градусов, но уже 3-го ожидается спад до +25, а 5 августа - до +21 градуса. На следующий день столбики термометров поднимутся до +28, и далее последуют почти ежедневные перепады: минимум +25 и максимум +32. Периодические дожди до сильных ливней доходить не будут.

В Черновцах снижение температуры воздуха ожидается после 2 августа, но вместе с тем начнутся "качели": от +24 до +33 градусов всю первую половину последнего месяца лета. В этот период будет преобладать облачная и пасмурная погода с дождями.