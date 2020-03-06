Погода на 8 марта: синоптик уточнила праздничный прогноз

Погода в Украине 8 марта не очень обрадует украинцев. В субботу, 7 марта на территорию нашей страны придет похолодание и осадки. Дожди в полной красе ощутят на себе жители Западных областей, тут могут греметь даже грозы. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

"Атмосферный фронт обусловит завтра (7 марта) дожди в западных областях, в воскресенье, 8 марта, дожди охватят еще и северную часть Украины, включая Винницкую, Черкасскую область, вечером Кропивницкий и районы. К вечеру дожди вероятны в Одесской, области где могут хлопнуть даже грозы. Солнце или переменная веселая облачность достанутся восточным областям, южной части, Днепру с окрестностями", - уточнила синоптик.

Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

Самая низкая температура нам выходных будет на Западе Украины.Там возможен даже снег, так как температура будет около 0 градусов. Теплее всего будет на Юге, тут ожидается до + 15 + 17 градусов. На севере и в центральных областях также будет по-весеннему тепло +10 + 15 градусов.

В Киеве суббота, 7 марта будет теплой, до +12, +13 градусов, местами небольшой дождь. А вот 8 марта набегут облака, придет атмосферный фронт и похолодает до +8 +10 градусов.

Также Диденко сообщила, что дожди уйдут из Украины 9-10 марта.

К слову, народные синоптики говорят, что первые два месяца весны в целом будут холодными, а тепло придет лишь в мае.