Погода на Водохреща 2023: синоптики розповіли, чи буде мороз

Якою буде погода 19 січня

Народний синоптик Станіслав Щедрін повідомив, що в період із 17 по 21 січня українцям слід готуватися до дуже теплих днів посеред зими. За його словами, температура по до 10-12 градусів. Тобто зануритися в ополонку можна буде за комфортної погоди.

У центрі та на півдні потеплішає до 13-15 градусів. Найтепліше буде пірнати на Одещині та в Криму, адже там стовпчики покажуть аж до 20 градусів вище нуля. Трохи менше пощастить заходу України: термометри не покажуть показників вищих з 5-7 градусів тепла.

А вже з 24 січня до України повернеться похолодання.

За даними погодного сайту GISMETEO, в Києві ввечері та вночі 18 січня температура триматиметься в межах 4-9 градусів вище нуля, а 19 січня буде коливатися від 6 до 9 градусів тепла.

Скриншот

Погода на січень 2023

Раніше метеорологи прогнозували, що січень стане найхолоднішим місяцем цієї зими. Зокрема про це повідомляла заввідділення прикладної метеорології та кліматології УкрДМІ ДСНС та НАН України Віра Балабух.

"Однак лякатися не варто. Середня за місяць температура може на 2 градуси Цельсія перевищувати кліматичну норму й коливатись у межах від +1…+2 °C на півдні країни до -2… -3 °С на північному сході та сході", - прогнозує Балабух.

Як повідомляють синоптики GISMETEO, до кінця січня погода буде змінюватися в межах від -1 до +2 градусів Цельсія. Також чергуватимуться хмарні та ясні дні. Крім того, варто чекати на тимчасові опади у вигляді дощу.

Скриншот