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Погода на Крещение 2023: синоптики рассказали, будет ли мороз

Какая будет погода на Крещение 2023 (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

19 января в Украине отмечают праздник Крещения Господне. Ночью и в течение всего дня принято купаться в проруби, ведь считается, что вся вода освящена.

Порадует ли погода теплом моржевальников - подробнее читайте в материале Styler.

Какая будет погода 19 января

Народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что в период с 17 по 21 января украинцам следует готовиться к очень теплым дням среди зимы. По его словам, температура до 10-12 градусов. То есть погрузиться в прорубь можно будет при комфортной погоде.

В центре и на юге потеплеет до 13-15 градусов. Теплее всего будет нырять в Одесской области и в Крыму, ведь там столбики покажут до 20 градусов выше нуля. Чуть меньше повезет мероприятию Украины: термометры не покажут показатели выше с 5-7 градусов тепла.

А уже с 24 января в Украину вернется похолодание.

По данным погодного сайта GISMETEO, в Киеве вечером и ночью 18 января температура будет держаться в пределах 4-9 градусов выше нуля, а 19 января будет колебаться от 6 до 9 градусов тепла.

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Погода на январь 2023

Ранее метеорологи прогнозировали, что январь станет самым холодным месяцем этой зимой. В частности, об этом сообщала завотделение прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

"Однако пугаться не стоит. Средняя за месяц температура может на 2 градуса Цельсия превышать климатическую норму и колебаться в пределах от +1...+2 ° C на юге страны до -2...-3 °С на северо-востоке и востоке", - прогнозирует Балабух.

Как сообщают синоптики GISMETEO, до конца января погода будет изменяться в пределах от -1 до +2 градусов Цельсия. Также будут чередоваться облачные и ясные дни. Кроме того, следует ожидать временных осадков в виде дождя.

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Ранее врач Комаровский рассказал, полезно ли купаться на Крещение.

Читайте также, какова погода в феврале 2023 года.

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