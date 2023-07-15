Взгляните на этих 4 женщин, которые вбухали кучу денег, чтобы выглядеть "как Барби"

Один из таких является кукла Барби, на которую мечтают походить девушки, и эта мания делает их известными.

Увлечение пластической хирургией иногда перерастает в маниакальное желание улучшать себя снова и снова. А некоторые даже выбирают себе идеал, к которому стремится годами и не жалеют денег.

Смотрите дальше в материале Styler, как выглядят женщины, вбухавшие кучу денег в погоне за образцом.

Чешская Барби

Настоящее имя красавицы Габриэла Йирачкова, но она называет себя Лоло Пинк, а еще - "первой чешской Барби", и легко понять почему.

23-летняя девушка сделала много операций, чтобы походить на куклу.

Впервые она легла под нож в 17 лет, чтобы увеличить грудь, но утверждает, что и до этого она была очень похожа на куклу.

Габриэла говорит, что хороша от природы (фото: instagram.com/lolotabella)

"У меня была от природы красивая, большая, крепкая грудь, симметричное лицо, маленький нос, большие голубые глаза и длинные светлые волосы. Люди автоматически предполагали, что я перенесла несколько операций, чтобы выглядеть так. Однако у меня не было ни одной! Я родилась как Барби!" - рассказала Лола Daily Star.

Теперь она регулярно проводит несколько незначительных неинвазивных процедур, таких как наполнители и ботокс и более инвазивных процедур, таких как скульптурная липосакция.

Лола любит улучшать себя (фото: instagram.com/lolotabella)

Барби - звезда Playboy

Наннетт Хаммонд Лоскиаво когда-то была звездой Playboy, жила роскошной жизнью, но теперь осталась без денег из-за развода.

Девушка потратила баснословную сумму, чтобы походить на куклу, - 450 000 долларов.

Теперь она, как пишут СМИ, перешла от жизни в роскошном особняке к аренде крохотной однокомнатной квартиры.

"У меня было четыре собственных машины, когда я была замужем, и целевой фонд в размере по меньшей мере 320 000 долларов, но сейчас у меня ничего нет", - жалуется Наннет.

Она призналась, что сейчас у нее нет денег даже на педикюр. А еще в 2016 году девушка выглядела так:

Женщина потратила рекордную сумму на пластику, но сейчас у нее ничего нет (фото: instagram.com/dolly_rockin_it)

Барби из Берлина

В течение многих лет Пэрис Гермс делала различные пластические операции, первую из которых, когда ей было всего 18.

Она рассказывает, что после издевательств в подростковом возрасте пластическая хирургия помогла ей улучшить свой внешний вид - и теперь она называет себя "настоящей Барби из Берлина".

Ее первой операцией была коррекция груди, затем понеслось: ринопластика, подтяжка бровей, операция "кошачий глаз", липосакции, три коррекции груди, бразильская подтяжка ягодиц.

Немецкая Барби гордится тем, как выглядит (фото: instagram.com/real.barbie.of.berlin)

Не забываем об "украинской Барби"

Сейчас Валерии Лукьяновой уже 38 лет, а мировой звездой она стала около 10 лет назад.

Еще в 2007 году Валерия стала обладательницей титула "Мисс Бриллиантовая корона Украины". А в 2012 году она стала мировой интернет-сенсацией, ее фото появлялось на страницах западных СМИ и в соцсетях.

Девушка замужем за мужчиной по имени Дмитрий, но детей она заводить не хочет по жизненным принципам.

Сегодня украинская Барби выглядит так (фото: instagram.com/valeria_lukyanova21)

Валерия путешествует, занимается медитацией и даже утверждает, что владеет искусством путешествия во времени и пространстве посредством внетелесных путешествий. Более того: она даже проводит семинары по таким путешествиям.

Девушка утверждает, что сделала только одну пластическую операцию: увеличила грудь на два размера. Все остальное - тонкая талия, крошечный носик, губки бантиком и выразительные глаза - у нее от природы.