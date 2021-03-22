Погибшего в ДТП в Польше украинца ограбили: "у кого поднялась рука?"

В Тернопольской области похоронили 28-летнего Виктора Шпака, который погиб в ДТП в Польше 6 марта . Родные уверяют, что молодого человека ограбили и его семья полностью взяла расходы на себе по доставке тела домой.

Виктор Шпак стал одним из пяти погибших украинцев, которые разбились в ДТП в Польше 6 марта. Кроме него, жертвами аварии стал 55-летний мужчина из Шепетовки, 32-летняя женщина из Кривого Рога, 42-летняя женщина из Киева и 60-летняя женщина из Одессы. Все они возвращались с заработков из Польши. Остальные пассажиры автобуса получили многочисленные травмы, несколько человек до сих пор в тяжелом состоянии.

Родные Виктора Шпака узнали о ДТП из социальных сетей

Как рассказала сестра Виктора Мария Корбецкая, об аварии мама прочитала на Facebook, а потом позвонила ей. Накануне мужчина сообщил, что едет домой, но не уточнял каким рейсом и когда приедет.

Он подсел в автобус в Ополе, а в Польше на тот момент остались родственники. Виктор находился на работе с 9 января и хотел домой, чтобы помочь маме по хозяйству. В родном селе он работал в агрофирме, но зимой там работы не было – потому и подался на заработки.

Сестра начала звонить украинскому консулу, но информации не было. После этого родные начали искать телефоны перевозчика и в конце дня они уже были уверены, что Виктор сел именно в тот автобус. Официальной информации им нигде не давали, и они попросили родственников из Польши поехать в городок, где произошла авария. Помогал искать информацию и работодатель Виктора.

"Вероятно, что личности погибших были установлены, но без разрешения польского прокурора разглашать не хотели. Тогда выходные были, все затягивалось. Никто не обращал внимание на то, в каком состоянии родные потерпевших и погибших. А мы не находили себе места, всю информацию получали самостоятельно. Если бы не звонили в Польшу, то сидели бы и ждали неделю, пока наконец-то взялись бы решать вопросы с доставкой тел погибших. Удивляет такое безразличное отношение к людям", - рассказала Мария.

Матери не показали тело погибшего сына

На момент ДТП мать Виктора была в Германии. Она все бросила и поехала к брату в Польшу. Родным сказали, что опознать тело должен кто-то из близких.

"То, что показали на украинских телеканалах об аварии и якобы всесторонней поддержке пострадавших и семей погибших, далеко от реальности. Мы это почувствовали на себе", - рассказала сестра Виктора и добавила, что тело брата так и не показали.

Мало того, во всех инстанциях их спрашивали, зачем они приехали, если все документы уже подписаны. С большим трудом удалось договориться о транспортировке тел в Украину. Родственники погибших скоординировались и нашли фирму из Хмельницкого, которая им помогла.

Семьям погибших никто толком не помогал

"В новостях рассказали, что перевозку тел организуют за счет государства, но на самом деле никто этим не занимался, все легло на наши плечи. Везли пять гробов в бусе, каждая семья погибшего оплатила эти расходы. Владелец автобуса, в котором погибли наши родные, даже не предложил что-то оплатить. Возможно, компенсируют через страховку, но и с этим непросто, нужно нанимать польского адвоката, обращаться в суд", - добавила Корбецкая.

Родным погибшего не отдали деньги, которые он заработал в Польше

Мария сообщила, что причиной аварии могло стать то, что водитель 18 часов был за рулем и просто начал засыпать. Но точную причину ДТП сообщат после экспертизы. Очевидцы говорят, что автобус за час до аварии начал вилять по трассе, а потом вылетел в ров.

Удар пришелся на правую сторону салона, где сидел Виктор. Одна из пострадавших рассказала, что рядом с ней сидел парень и его тело было усыпано обломками от окна. Он стонал. Родные будут добиваться справедливого расследования аварии и наказания виновных.

"Будем ездить на суды. Выхода нет. Что сказать, если у погибшего брата даже украли все до копейки, что он заработал… У кого поднялась рука? Такое в голове не укладывается. Не думаю, что деньги кто-то взял из пассажиров, все были шокированы в тот момент. Кто тогда: спасатели, полиция, прокуратура? Это надругательство над погибшим. Ничего святого…", - отметила Мария.

Она рассказала, что мама Виктора осталась совсем одна. Мария живет отдельно с семьей, а у ее погибшего брата остался сын Богданчик.