Загиблого в ДТП в Польщі українця пограбували: "у кого піднялася рука?"

У Тернопільській області поховали 28-річного Віктора Шпака, що загинув у ДТП у Польщі 6 березня . Рідні запевняють, що хлопця пограбували і його родина повністю взяла на себе витрати по доставці тіла додому.

Віктор Шпак став одним з п'яти загиблих українців, які розбилися у ДТП в Польщі 6 березня. Крім нього, жертвами аварії став 55-річний чоловік з Шепетівки, 32-річна жінка із Кривого Рогу, 42-річна жінка з Києва і 60-річна жінка з Одеси. Всі вони поверталися із заробітків з Польщі. Інші пасажири автобуса отримали численні травми, кілька людей досі у важкому стані.

Рідні Віктора Шпака дізналися про ДТП з соціальних мереж

Як розповіла сестра Віктора Марія Корбецька, про аварію мама прочитала на Facebook, а потім зателефонувала їй. Напередодні чоловік повідомив, що їде додому, але не уточнював яким рейсом і коли приїде.

Він підсів в автобус в Ополі, а в Польщі на той момент залишилися родичі. Віктор перебував на роботі з 9 січня і хотів додому, щоб допомогти мамі по господарству. У рідному селі він працював в агрофірмі, але взимку там роботи не було – тому й подався на заробітки.

Сестра почала дзвонити українському консулу, але інформації не було. Після цього рідні почали шукати телефони перевізника і в кінці дня вони вже були впевнені, що Віктор сів саме в той автобус. Офіційної інформації їм ніде не давали, і вони попросили родичів з Польщі поїхати в містечко, де сталася аварія. Допомагав шукати інформацію і роботодавець Віктора.

"Ймовірно, що особи загиблих встановлені, але без дозволу польського прокурора розголошувати не хотіли. Тоді вихідні були, все затягувалося. Ніхто не звертав увагу на те, в якому стані рідні потерпілих і загиблих. А ми не знаходили собі місця, всю інформацію отримували самостійно. Якби не дзвонили в Польщу, то сиділи б і чекали тиждень, поки нарешті взялися б розв'язувати питання з доставкою тіл загиблих. Дивує таке байдуже ставлення до людей", - розповіла Марія.

Матері не показали тіло загиблого сина

На момент ДТП мати Віктора була в Німеччині. Вона все кинула і поїхала до брата в Польщу. Рідним сказали, що впізнати тіло має хтось із близьких.

"То, що показали на українських телеканалах про аварію й нібито всебічну підтримку постраждалих і сімей загиблих, далеко від реальності. Ми це відчули на собі", - розповіла сестра Віктора і додала, що тіло брата так і не показали.

Мало того, у всіх інстанціях їх запитували, навіщо вони приїхали, якщо всі документи вже підписані. З великими труднощами вдалося домовитися про транспортування тіла в Україну. Родичі загиблих скоординувались і знайшли фірму з Хмельницького, яка їм допомогла.

Сім'ям загиблих ніхто толком не допомагав

"В новинах розповіли, що перевезення тіл організовують коштом держави, але насправді ніхто цим не займався, все лягло на наші плечі. Везли п'ять домовин в бусі, кожна родина загиблого сплатила ці витрати. Власник автобуса, в якому загинули наші рідні, навіть не запропонував щось оплатити. Можливо, компенсують через страховку, але і з цим непросто, потрібно наймати польського адвоката, звертатися в суд", - додала Корбецька.

Рідним загиблого не віддали гроші, які він заробив в Польщі

Марія повідомила, що причиною аварії могло стати те, що водій 18 годин був за кермом і просто почав засинати. Але точну причину ДТП повідомлять після експертизи. Очевидці кажуть, що автобус за годину до аварії почав виляти по трасі, а потім вилетів у рів.

Удар прийшовся на правий бік салону, де сидів Віктор. Одна з постраждалих розповіла, що поруч з нею сидів хлопець і його тіло було посипано уламками від вікна. Він стогнав. Рідні будуть домагатися справедливого розслідування аварії та покарання винних.

"Будемо їздити на суди. Виходу немає. Що сказати, якщо у загиблого брата навіть вкрали все до копійки, що він заробив... У кого піднялася рука? Таке в голові не вкладається. Не думаю, що гроші хтось взяв з пасажирів, всі були шоковані в той момент. Хто тоді: рятувальники, поліція, прокуратура? Це наруга над загиблими. Нічого святого...", - зазначила Марія.

Вона розповіла, що мама Віктора залишилася зовсім одна. Марія живе окремо з сім'єю, а у її загиблого брата залишився син Богданчик.