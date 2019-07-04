Погибло шесть человек: на Китай обрушился сильнейший ураган (фото, видео)

Ураган в Китае (фото: коллаж РБК-Украина)

Мощный ураган принес много беды жителям Китая

Ураган в Китае забрал жизни шестерых человек, еще 190 получили ранения. Стихия обрушилась на провинцию Ляонин, которая находится в северо-восточной части Китая. Об этом сообщает China Daily.

Скорость стихии достигала 23 метров в секунду. При этом ураган бушевал около 15 минут. Он сопровождался сильным ливнем и градом, сеял хаос в домах, фабричных зданиях и рушил столбы электропередач.

Ураган в Китае (фото из соцсетей)

Местные власти проверяют потери. Городское правительство заявило, что около 210 человек были спасены из поврежденных зданий стихией.

A huge tornado swept through northeast China, killing six people, injuring 200, and destroying buildings in its path. pic.twitter.com/A1ZZgT0Mrd — SCMP News (@SCMPNews) 4 июля 2019 г.

Wild video inside a tornado in China pic.twitter.com/XUEXZiUQrV — NortheastWeatherWx (@NEWeatherWx) 4 июля 2019 г.

RT @JointCyclone: Dramatic footage of a violent #tornado has been a least 6 people were killed and more than 190 others were injured to after a twister barrelled through the city in #Kaiyuan, north-east #China’s #Liaoning province today. pic.twitter.com/1qV5RNtK73 — Raúl García Vázquez (@garvaruleando) 4 июля 2019 г.

Напомним, что в Италии произошло мощное извержения вулкана, которое лишило жизни 35-летнего туриста из сицилийского города Милаццо. Кроме того, один человек получил травмы.

Ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге сильный ураган стал причиной потопа в супермаркете. Из потолка текла вода и посетителям пришлось покинуть магазин. При этом вода залила компьютеры и кассы, которые стояли в зале супермаркета.

Мы также писали о том, что Ураган в Днепре натворил много бед. Стихия вырывала деревья, валила заборы и другие конструкции. Из-за непогоды пострадали три человека. По словам представителя мэрии Михаила Лысенко, за 19 минут в Днепре повалилось 126 деревьев.