Погибло шесть человек: на Китай обрушился сильнейший ураган (фото, видео)

Мощный ураган принес много беды жителям Китая

Ураган в Китае забрал жизни шестерых человек, еще 190 получили ранения. Стихия обрушилась на провинцию Ляонин, которая находится в северо-восточной части Китая. Об этом сообщает China Daily.

Скорость стихии достигала 23 метров в секунду. При этом ураган бушевал около 15 минут. Он сопровождался сильным ливнем и градом, сеял хаос в домах, фабричных зданиях и рушил столбы электропередач.

Ураган в Китае (фото из соцсетей)

Местные власти проверяют потери. Городское правительство заявило, что около 210 человек были спасены из поврежденных зданий стихией.

A huge tornado swept through northeast China, killing six people, injuring 200, and destroying buildings in its path. pic.twitter.com/A1ZZgT0Mrd

RT @JointCyclone: Dramatic footage of a violent #tornado has been a least 6 people were killed and more than 190 others were injured to after a twister barrelled through the city in #Kaiyuan, north-east #China’s #Liaoning province today. pic.twitter.com/1qV5RNtK73