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Погибло шесть человек: на Китай обрушился сильнейший ураган (фото, видео)

STYLERЖизнь    04.07.2019 - 17:13
Погибло шесть человек: на Китай обрушился сильнейший ураган (фото, видео)
Ураган в Китае (фото: коллаж РБК-Украина)

Мощный ураган принес много беды жителям Китая

Ураган в Китае забрал жизни шестерых человек, еще 190 получили ранения. Стихия обрушилась на провинцию Ляонин, которая находится в северо-восточной части Китая. Об этом сообщает China Daily.

Скорость стихии достигала 23 метров в секунду. При этом ураган бушевал около 15 минут. Он сопровождался сильным ливнем и градом, сеял хаос в домах, фабричных зданиях и рушил столбы электропередач.

 

Ураган в Китае (фото из соцсетей)

Местные власти проверяют потери. Городское правительство заявило, что около 210 человек были спасены из поврежденных зданий стихией.

Напомним, что в Италии произошло мощное извержения вулкана, которое лишило жизни 35-летнего туриста из сицилийского города Милаццо. Кроме того, один человек получил травмы.

Ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге сильный ураган стал причиной потопа в супермаркете. Из потолка текла вода и посетителям пришлось покинуть магазин. При этом вода залила компьютеры и кассы, которые стояли в зале супермаркета.

Мы также писали о том, что Ураган в Днепре натворил много бед. Стихия вырывала деревья, валила заборы и другие конструкции. Из-за непогоды пострадали три человека. По словам представителя мэрии Михаила Лысенко, за 19 минут в Днепре повалилось 126 деревьев.

 

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