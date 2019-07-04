Загинуло шість осіб: на Китай обрушився найсильніший ураган (фото, відео)

Ураган в Китаї (фото: колаж РБК-Україна)

Потужний буревій приніс багато лиха жителям Китаю

Ураган в Китаї забрав життя шістьох людей, ще 190 отримали поранення. Стихія обрушилася на провінцію Ляонін, яка знаходиться в північно-східній частині Китаю. Про це повідомляє China Daily.

Швидкість стихії сягала 23 метрів в секунду. При цьому ураган бушував близько 15 хвилин. Він супроводжувався сильною зливою і градом, сіяв хаос у домах, фабричних будинках і руйнував стовпи електропередач.

Ураган в Китаї (фото з соцмереж)

Місцеві влади перевіряють втрати. Міське уряд заявило, що близько 210 осіб були врятовані з пошкоджених будівель стихією.

A huge tornado swept through northeast China, killing six people, injuring 200, and destroying buildings in its path. pic.twitter.com/A1ZZgT0Mrd — SCMP News (@SCMPNews) 4 июля 2019 г.

Wild video inside a tornado in China pic.twitter.com/XUEXZiUQrV — NortheastWeatherWx (@NEWeatherWx) 4 июля 2019 г.

RT @JointCyclone: Dramatic footage of a violent #tornado has been a least 6 people were killed and more than 190 others were injured to after a twister barrelled through the city in #Kaiyuan, north-east #China’s #Liaoning province today. pic.twitter.com/1qV5RNtK73 — Raúl García Vázquez (@garvaruleando) 4 июля 2019 г.

Нагадаємо, що в Італії сталось потужне виверження вулкана, яке позбавило життя 35-річного туриста з сицилійського міста Мілаццо. Крім того, одна людина отримала травми.

Раніше повідомлялося про те, що в Кривому Розі сильний ураган став причиною потопу в супермаркеті. Зі стелі текла вода і відвідувачам довелося покинути магазин. При цьому вода залила комп'ютери і каси, які стояли у залі супермаркету.

Ми також писали про те, що Ураган в Дніпрі накоїв багато лиха. Стихія виривала дерева, валила огорожі та інші конструкції. Через негоду постраждали три людини. За словами представника мерії Михайла Лисенка, за 19 хвилин в Дніпрі повалився 126 дерев.