Загинуло шість осіб: на Китай обрушився найсильніший ураган (фото, відео)

Потужний буревій приніс багато лиха жителям Китаю

Ураган в Китаї забрав життя шістьох людей, ще 190 отримали поранення. Стихія обрушилася на провінцію Ляонін, яка знаходиться в північно-східній частині Китаю. Про це повідомляє China Daily.

Швидкість стихії сягала 23 метрів в секунду. При цьому ураган бушував близько 15 хвилин. Він супроводжувався сильною зливою і градом, сіяв хаос у домах, фабричних будинках і руйнував стовпи електропередач.

Місцеві влади перевіряють втрати. Міське уряд заявило, що близько 210 осіб були врятовані з пошкоджених будівель стихією.

