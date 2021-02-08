Погибла, спасая пациентов от пожара: в Кропивницком простились с врачом Ольгой Гливой

26-летняя врач Ольга Глива погибла при страшном пожаре в больнице Запорожья . С девушкой, спасавшей пациентов до последних минут, попрощались в ее родном Кропивницком.

Об этом сообщают в Кропивницком городском совете.

Родные, близкие, друзья Ольги, коллеги-медики, а также местные депутаты 7 февраля провели героическую девушку в последний путь.

Ольга работала в инфекционной больнице Запорожья, где лечили COVID-пациентов. Она только в прошлом году закончила интернатуру, а в ночь трагедии дежурила в реанимации.

"Кропивничане провели в последний путь землячку, врача Ольгу Гливу. Прощались с девушкой возле дома, где прошло ее детство и юность. Провести Ольгу в последний путь пришли родные, близкие, соседи, медицинская общественность города, депутаты городского совета. Похоронили Ольгу Гливу на Арнаутовском кладбище", - сообщили в горсовете Кропивницкого.

В Кропивницком попрощались с Ольгой Гливой (фото: facebook.com/krrada.official)

Ольга была очень коммуникабельной, творческой, писала стихи. У девушки было много друзей, ее любили в коллективе.

Друзья, родные, близкие, однокурсники, коллеги провожали девушку в последний путь.

Врача, погибшую при пожаре в Запорожье, похоронили в Кропивницком (фото: facebook.com/krrada.official)