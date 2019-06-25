Загинула породілля і дитина: прокуратура розслідує трагедію в Маріуполі

У пологовому будинку Маріуполя померла породілля (колаж: РБК-Україна)

Породілля померла через три дні після операції

В одному з пологових будинків Маріуполя Донецької області від поліорганної недостатності померла 23-річна породілля, що потрапила в лікурню за три дні до того у важкому стані. Розслідуванням обставин трагедії займається прокуратура області, повідомляє прес-служба.

Відомо, що жінку доправили до лікарні з діагнозом "внутрішньоутробна загибель плода" близько 06:00 20 червня. Після консиліуму жінку перевели в палату інтенсивної терапії і о 10:00 їй була проведена операція.

Через три дні 23 червня о 08:20 у жінки почався набряк легенів. Після проведення ріду заходів і огляду її відправили в реанімацію, де о 14:30 вона померла від наростання поліорганної недостатності.

В пологовому будинку Маріуполя загинула породілля (колаж: РБК-Україна)

За фактом смерті породіллі порушено кримінальну справу. Прокуратура займається перевіркою медичної документації, проводяться судово-медичні експертизи, щоб встановити причини смерті породіллі та її дитини.

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