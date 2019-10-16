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Загинув від кулі снайпера: на Донбасі віддав життя за Україну військовий

STYLERВійна    16.10.2019 - 22:15
Загинув від кулі снайпера: на Донбасі віддав життя за Україну військовий
Військовий ВСУ загинув на Донбасі (фото: колаж РБК-Україна)

На Донбасі в результаті обстрілу загинув український військовий

На Донбасі 15 жовтня загинув від снайперської кулі український військовий Юрій Володимирович Громович. Про цю сумну звістку повідомляє Цензор.нет. Відомо, що загиблий воїн був родом з Харкова і народився в 1983 році.

Куля потрапила в героя в районі Авдіївки. Він служив у 92-ій окремій механізованій бригаді.

Про дату та час прощання буде повідомлено найближчим часом.

Загинув від кулі снайпера: на Донбасі віддав життя за Україну військовийНа Донеччині загинув Юрій Громович (censor.net.ua)

Нагадаємо, що на Донбасі загинув воїн бригади Лицарів зимового походу Іван Дейкун. Його життя забрали ворожі кулі, які були випущені з великокаліберного кулемета в Красногорівці Донецької області.

Також ми повідомляли, що 10 жовтня, на Донбасі в зоні проведення ООС загинув старший матрос Юрій Вовк. Він захищав суверенітет і територіальну цілісність України. Про це повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

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