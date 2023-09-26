З поганою зачіскою та опущеним поглядом: яким був Путін у 90-х роках (фото)

"Домашній" Путін

Журналісти описують його зовнішній вигляд як "домашній", адже диктатор одягнений у світлу сорочку без рукавів і сині спортивні штани, а його рідке тонке волосся вітер розкидає зі сторони в сторону.

"Таким Путін був до здобуття багатства: поганий спортивний костюм, невиразна зачіска, дешева сорочка без рукавів, зайнятий буденними справами", - каже співробітник британської газети The Guardian та її колишній московський кореспондент Люк Хардінг.

Путін у 90-х роках під час неробочої поїздки у Фінляндію (скриншот: yle.fi)

Найбільшим здивуванням для журналістів стало те, що Путін проявляв емоції під час гри в настільний теніс.

"В очі найбільше впадає те, що Путін усміхається і виглядає людиною, а не монструозною фігурою, як зараз" - аналізує Хардінг.

У роки, коли було знято відео, Путін тільки "пробився" до верхівок петербурзької політичної "еліти". Ленінград став Санкт-Петербургом, і його мером обрали Анатолія Собчак. Сьогоднішній диктатор тоді обіймав посаду його замісника.

Путін і Собчак грають у теніс зі своїми тілоохоронцями (скриншот: yle.fi)

Гостей у Фінляндії приймали фінські бізнесмени, які хотіли налагодити торговельні відносини з Росією. У дусі того часу бізнес-партнерів приймали на широку ногу.

Однією з розваг у програмі була риболовля. Для Путіна було важливо спіймати хороший улов, розповідають очевидці. Доглядальники водойми заздалегідь кинули сітки, щоб гості спіймали бодай щось, і це спрацювало.

Щоправда, тоді Путін не позував із рибою для камер, як любить робити це зараз.

Цікавою деталлю є те, що у човні сучасний президент РФ сидить дуже непомітно. Це "побічний ефект" багаторічної роботи в органах КДБ.

У човні під час риболовлі Путін проявив знаки тривалої роботи в КДБ (скриншот: yle.fi)

"Одне з перших правил підготовки розвідника полягає у тому, щоб не потрапляти до кадру. Шпигуни зберігають мовчання всюди у світі, але співробітники КДБ особливо, тому ці зйомки дійсно унікальні", - пояснює Хардінг.

У цій поїздці разом із Путіним була його колишня дружина Людмила. За словами очевидців, вона була досить приємною та відкритою людиною, але зрозуміти сутність її чоловіка - було непросто.

Після всіх розваг на гостей, звісно, чекав шикарний стіл з алкоголем та наїдками. Зверніть увагу, що біля тарілки Путіна стоїть і вино, і пиво, в той час, як усі інші п'ють лише вино.

У 90-і роки в Петербурзі був великий дефіцит продуктів, коли його очільники не нехтували найкращими наїдками (скриншот: yle.fi)

За даними джерела Yle, Путін під час перебування у маєтку був небагатослівним. Одне з його питань, однак, запам'яталося співрозмовнику видання.

"Він сказав мені: що станеться, якщо сюди раптово приїде через кордон півтора мільйона росіян. Я відповів, що такого не буде", - згадує чоловік.

Тобто Путін справді припускав, що масова втеча може бути цілком ймовірною, каже інформант Yle. Ситуація після розвалу Радянського Союзу була настільки хаотична, а стурбованість людей своїм статком дуже висока.

За словами чоловіка, він відповів Путіну, що передбачуваної теми хвилі російських мігрантів не варто боятися, тому що росіяни дуже прив'язані до своїх рідних місць.