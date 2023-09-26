С плохой прической и опущенным взглядом: каким был Путин в 90-х годах (фото)

"Домашний" Путин

Журналисты описывают его внешний вид как "домашний", ведь диктатор одет в светлую рубашку без рукавов и синие спортивные штаны, а его редкие тонкие волосы ветер разбрасывает из стороны в сторону.

"Таким Путин был до получения богатства: плохой спортивный костюм, невнятная прическа, дешевая рубашка без рукавов, занят обычными делами", - говорит сотрудник британской газеты The Guardian и ее бывший московский корреспондент Люк Хардинг.

Путин в 90-х годах во время нерабочей поездки в Финляндию (скриншот: yle.fi)

Самым удивительным для журналистов стало то, что Путин проявлял эмоции во время игры в настольный теннис.

"В глаза больше всего бросается то, что Путин улыбается и выглядит человеком, а не монструозной фигурой, как сейчас" - анализирует Хардинг.

В годы, когда было снято видео, Путин только "пробился" к верхушке петербургской политической "элиты". Ленинград стал Санкт-Петербургом, и его мэром избрали Анатолия Собчака. Сегодняшний диктатор тогда занимал должность его заместителя.

Путин и Собчак играют в теннис со своими телохранителями (скриншот: yle.fi)

Гостей в Финляндии принимали финские бизнесмены, желавшие наладить торговые отношения с Россией. В духе того времени бизнес-партнеров принимали на широкую ногу.

Одним из развлечений в программе была рыбалка. Для Путина было важно поймать хороший улов, рассказывают очевидцы. Смотрители водоема заранее бросили сетки, чтобы гости поймали хоть что-то, и это сработало.

Правда, тогда Путин не позировал с рыбой для камер как любит делать это сейчас.

Интересной деталью есть то, что в лодке современный президент РФ сидит очень незаметно. Это "побочный эффект" многолетней работы в органах КГБ.

В лодке во время рыбалки Путин проявил знаки длительной работы в КГБ (скриншот: yle.fi)

"Одно из первых правил подготовки разведчика состоит в том, чтобы не попадать в кадр. Шпионы хранят молчание повсюду в мире, но сотрудники КГБ особенно, поэтому эти съемки действительно уникальны", - объясняет Хардинг.

В этой поездке вместе с Путиным была его бывшая жена Людмила. По словам очевидцев, она была достаточно приятным и открытым человеком, но понять сущность ее мужа - было непросто.

После всех развлечений гостей, конечно, ждал шикарный стол с алкоголем и едой. Обратите внимание, что у тарелки Путина стоит и вино, и пиво, в то время как все остальные пьют только вино.

В 90-е годы в Петербурге был большой дефицит продуктов, когда его руководители не пренебрегали лучшими яствами (скриншот: yle.fi)

По данным источника Yle, Путин во время пребывания в имении был немногословен. Один из его вопросов, однако, запомнился собеседнику издания.

"Он сказал мне: что случится, если сюда внезапно приедет через границу полтора миллиона русских. Я ответил, что такого не будет", - вспоминает мужчина.

То есть Путин в самом деле предполагал, что массовое бегство может быть вполне вероятным, говорит информант Yle. Ситуация после развала Советского Союза была настолько хаотичная, а обеспокоенность людей своим достатком очень высокая.

По словам мужчины, он ответил Путину, что предполагаемой тем волны российских мигрантов не стоит бояться, потому что русские очень привязаны к своим родным местам.