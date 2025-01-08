Погано спите? Ці 5 розумних гаджетів забезпечать міцний і здоровий сон

Headspace

Один із найефективніших способів поліпшити сон - прибрати телефон зі спальні. Однак застосунок Headspace для iOS і Android працює навпаки: замість того, щоб відволікати, він допомагає розслабитися і швидше заснути.

Додаток пропонує короткі медитації на кілька хвилин для розслаблення перед сном, а також довгі "сонні розповіді" тривалістю близько 45 хвилин. Історії розповідаються спокійними голосами, що допомагає заспокоїтися.

Також є музичні композиції та звукові пейзажі, які можуть грати до 500 хвилин, створюючи розслаблюючу атмосферу.

Особливо корисною є функція "Нічний SOS" - серія вправ для тих, хто прокидається серед ночі через тривожні сни або стрес. Ці вправи допомагають швидко повернути стан спокою і знову заснути.

Вартість підписки: 70 доларів на рік або 13 доларів на місяць. Крім контенту для сну, додаток пропонує медитації для дня, які допомагають керувати стресом, зосереджуватися і покращувати дихання.

Важливо: якщо ви використовуєте Headspace перед сном, увімкніть на телефоні режим сну або фокусування, щоб нічні повідомлення не порушили ваш спокій і не звели нанівець ефект від медитації.

Скріншот

Hatch Restore 2

Hatch Restore 2 - це будильник із функцією сходу сонця і динамік для звуків сну, який керується через застосунок. Він допомагає налаштуватися на розслаблений сон і м'яке пробудження, пропонуючи різноманітні аудіотреки та медитації.

У новому поколінні пристрій отримав тканинне покриття і більш спокійні кольори, а також оновлену форму зі зручними кнопками. Опукла кнопка вмикає ранкові ритуали, а увігнута - нічні звуки для сну.

Більша частина функцій управляється через застосунок Hatch, який пропонує велику бібліотеку медитацій, звуків природи, оповідань перед сном і білого шуму для спокійного сну. Для ранкового пробудження доступні мотиваційні треки і вправи для розтяжки. Однак повна бібліотека доступна тільки в платній версії за 5 доларів на місяць.

Hatch Restore 2 (фото: Engadget)

Oura Ring Gen 3

Oura Ring - це розумний перстень, який відстежує фізичну активність протягом дня і якість сну вночі. Щоранку додаток видає оцінку сну від 1 до 100 і пропонує рекомендації для його поліпшення.

Каблучка збирає дані про температуру тіла, рух, рівень кисню в крові та пульс, щоб зрозуміти, скільки часу ви проводите в різних фазах сну.

Його називають "ідеальним пристроєм для тих, хто не любить гаджети, що носяться", оскільки він непомітний у повсякденному житті і не заважає під час сну. Через кілька днів використання ви просто перестаєте помічати кільце на пальці - на відміну від громіздких фітнес-браслетів.

Усі дані відображаються в мобільному застосунку, оскільки у кільця немає екрана. Це також дає змогу пристрою працювати до семи днів без підзарядки - важлива перевага для трекера сну, який має залишатися на вас усю ніч.

Oura Ring Gen 3 (фото: Engadget)

Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 8

Xiaomi Mi Band 8 виділяється серед бюджетних фітнес-трекерів завдяки зручному інтерфейсу і комфортному носінню під час сну. На відміну від смарт-годинника, який потрібно заряджати щоночі, Mi Band 8 працює до двох тижнів без підзарядки, а повний заряд займає всього 30 хвилин.

Варто зазначити, що доступ до даних сну не вимагає підписки - це входить у базовий функціонал.

Завдяки ціні менше 50 доларів, Mi Band 8 стає привабливим варіантом для тих, хто шукає пристрій для моніторингу сну, особливо якщо ви вже користуєтеся іншим смарт-годинником вдень.

Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 8 (фото: Engadget)

Wiim Wake-up Light

WiiM Wake-up Light - це розумний будильник і звукова машина, яка не вимагає підписки. Він пропонує понад 50 звуків, включно з природними звуками, музикою і шумами білого, рожевого і коричневого спектрів.

Цей будильник також є розумною колонкою, з можливістю підключення до музичних сервісів, таких як Spotify, Deezer і Tidal. Вбудована Alexa дає змогу просити про пісні або отримувати прогноз погоди прямо з ліжка.

Wiim Wake-up Light (фото: Engadget)