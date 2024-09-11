Пофарбуйте квартиру у цей колір та позбавитеся депресії та суму

Осінь уже на порозі вона часто може призвести до темних і похмурих домівок. Оскільки взимку ми проводимо більше часу вдома, для вашого благополуччя важливо створити вдома щасливу та спокійну атмосферу. Експерт з інтер’єрів поділився кольорами, якими варто пофарбувати свій дім, якщо ви хочете позбутися депресії та бути щасливими.

У які кольори можна перефарбувати домівку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на

Які кольори можуть покращити настрій

Експерт із інтер’єру Роб Чедвік розповів про кольори, які можуть найбільше вплинути на ваш настрій, а деякі відтінки навіть викликають у вас "почуття смутку або замкнутості".

"Психологія кольорів може відігравати важливу роль у наших емоційних реакціях, і кольори у вашому домі можуть викликати у вас почуття смутку або замкнутості. Подумайте про те, щоб додати теплі та яскравіші кольори, щоб протистояти темним сірим дням", - сказав він.

Роб розповів, які кольори викликають щастя - це жовтий і помаранчевий. Ви повинні не тільки розглянути можливість пофарбувати свої стіни цими відтінками, але й подумати про додавання м’яких меблів, таких як подушки та ковдри.

Ніжний жовтий і теплий помаранчевий - кольори, які часто асоціюються зі щастям, тому експериментуйте з цими відтінками з подушками, ковдрами та абажурами. Вони принесуть тепло у ваш дім.

Створюйте затишок

Додайте рослини та квіти у свій дім, щоб покращити навколишнє оточення та додати естетично приємного та функціонального штриха вашому декору. Створіть затишний простір.

Додайте у квартиру кімнатні рослини (фото: freepik.com)

"Затишні місця, куди можна втекти, коли настає темрява осені, - це чудовий спосіб усамітнитися в безпечне місце темними вечорами. Вони є ідеальним місцем для відпочинку та, наприклад, читання", - сказав експерт.