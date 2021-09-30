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Что делать, если в поезде к вам пристают, а проводнику и пассажирам - наплевать (инструкция)

Автор: Анна Шиканова

Укрзализныця недавно снова оказалась в центре скандала из-за домогательств в вагонах поезда и скандалов. Тогда пассажирка рассказала, что в купе СВ к ней приставал мужчина, и проводник вагона не стал его наказывать, а просто переселил испуганную девушку в другое купе.

В Укрзализныце отреагировали на инцидент и дали четкий алгоритм действий для пассажиров в различных критических ситуациях, опубликовав инструкцию на странице в Facebook.

Как отмечают в ведомстве, все поездные бригады УЗ имеют четкий и отработанный алгоритм действий в случае возникновения конфликтной ситуации. Такой же алгоритм есть и для пассажиров.

Итак. Как действовать в критических ситуациях в поезде? Нужно соблюдать несколько правил:

  • немедленно оповестите об этом проводника вагона и начальника поезда
  • по возможности зафиксируйте правонарушение на видео или привлеките свидетелей
  • не нужно рисковать своей безопасностью
  • постарайтесь находиться рядом с проводником до разрешения ситуации

Проводник или начальник поезда обязаны рассадить при необходимости пассажиров и сделать замечание конфликтному пассажиру.

Если пассажиры продолжают нарушать общественный порядок или конфликтный пассажир не реагирует на замечание, то на ближайшую станцию вызывают полицию.

Правоохранители должны составить протокол о нарушение с подписями двух свидетелей, а нарушителя снимают с поезда.

Телефон горячей линии Укрзализныци: 0 800 50 31 11


Стоит отметить, что случаи домогательств случаются в поездах достаточно регулярно. Только в августе 2021 за нарушение общественного порядка (в том числе - за вышеназванное) с поездов сняли 53 пассажира.

Напомним, ранее мы писали о том, что Римма Зюбина возмутилась условиями в поезде "Интерсити".

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Укрзализныця