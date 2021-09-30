Что делать, если в поезде к вам пристают, а проводнику и пассажирам - наплевать (инструкция)

Как отмечают в ведомстве, все поездные бригады УЗ имеют четкий и отработанный алгоритм действий в случае возникновения конфликтной ситуации. Такой же алгоритм есть и для пассажиров.

Итак. Как действовать в критических ситуациях в поезде? Нужно соблюдать несколько правил:

немедленно оповестите об этом проводника вагона и начальника поезда

по возможности зафиксируйте правонарушение на видео или привлеките свидетелей

не нужно рисковать своей безопасностью

постарайтесь находиться рядом с проводником до разрешения ситуации

Проводник или начальник поезда обязаны рассадить при необходимости пассажиров и сделать замечание конфликтному пассажиру.

Если пассажиры продолжают нарушать общественный порядок или конфликтный пассажир не реагирует на замечание, то на ближайшую станцию вызывают полицию.

Правоохранители должны составить протокол о нарушение с подписями двух свидетелей, а нарушителя снимают с поезда.

Телефон горячей линии Укрзализныци: 0 800 50 31 11



Стоит отметить, что случаи домогательств случаются в поездах достаточно регулярно. Только в августе 2021 за нарушение общественного порядка (в том числе - за вышеназванное) с поездов сняли 53 пассажира.