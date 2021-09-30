Що робити, якщо в поїзді до вас пристають, а провіднику і пасажирам - начхати (інструкція)

Укрзалізниця нещодавно знову опинилася в центрі скандалу через домагання у вагонах поїзда і скандалів. Тоді пасажирка розповіла, що в купе СВ до неї чіплявся чоловік, і провідник вагона не став його карати, а просто переселив перелякану дівчину в інше купе.
В Укрзалізниці відреагували на інцидент і дали чіткий алгоритм дій для пасажирів у різних критичних моментах, опублікувавши пам'ятку-інструкцію на сторінці у Facebook.
Як зазначають у відомстві, всі поїзні бригади УЗ мають чіткий і відпрацьований алгоритм дій у разі виникнення конфліктної ситуації. Такий же алгоритм є і для пасажирів.
Отже. Як діяти в критичних ситуаціях в поїзді? Потрібно дотримуватися кількох правил:
Провідник або начальник поїзда зобов'язані розсадити при необхідності пасажирів і зробити зауваження конфліктному пасажиру.
Якщо пасажири продовжують порушувати громадський порядок або конфліктний пасажир не реагує на зауваження, то на найближчу станцію викликають поліцію.
Правоохоронці повинні скласти протокол про порушення з підписами двох свідків, а порушника знімають з поїзда.
Телефон гарячої лінії Укрзалізниці: 0 800 50 31 11
Варто відзначити, що випадки домагань трапляються у потягах досить регулярно. Тільки в серпні 2021 року за порушення громадського порядку (у тому числі - за вище назване) з поїздів зняли 53 пасажири.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Римма Зюбіна обурилася умовами в потязі "Інтерсіті".