У поїзді Укрзалізниці мало не зґвалтували жінку: провідник розводить руками

У поїзді Укрзалізниці хотіли зґвалтувати львів'янку Надію Кушнір. Їй вдалося втекти з купе з чоловіком напідпитку, але провідник і пасажири її не підтримали.

Про це вона сама розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Як все відбувалося

Надія Кушнір повідомила, що ситуація сталася в ніч на 29 вересня, в якому поїзді - вона не уточнила.

"Сьогодні вночі в поїзді мене намагалися згвалтувати. Спочатку чувак втирав якусь діч, показував жену і дитину, тоді взагалі роздягнувся і моєю рукою намагався мені показати відсутність у себе пупка. Я не знаю, чому я тоді ж і не свалила з того СВ, а просто сказала, шо я не хочу, не буду і шо за х*єнь. Далі він не затикався, але не чіпав мене, і тільки розказував, яка я нікчема і шо в мене в житті ні*єра не вийде", - розповіла львів'янка.

Потім чоловік перейшов в активний наступ і почав наполягати на інтимі.

"Я розвернулася до стінки, він закрив двері, стащив з мене одіяло, сам став на коліна і намагався розставити мені ноги і ліз цілуватися і цілувати.Я почала арать "шо відбувається", він шарахнувся і почав говорити, шо вже нічого не відбувається, хапнула сумку з гаманцем і документами та погнала до провідниці", - продовжила Надія.

"Чому ви відразу не сказали"

Провідниця розвела руками та обмовилася, мовляв, що ж ви відразу не сказали, але переселила жінку в інше СВ. Цікаво, що інші пасажири нічого не сказали, хоча, за словами жінки, чули, як вона кричала.

"Там я отримала порцію "чого ви сразу не сказали?!" (Коли це сразу, вот сразу і я тут). І мене переселили до якогось мужика, який викупив все СВ один. Там я ще отримала порцію лекції "п'яні чоловіки потребують інтиму". Коли викликали начальника поїзда, цей таваріщ сказав, що хропів і тому мені заважав і я тому втікла. Хоча інші сусідні СВ чули мій ор, але всі висловили тільки своє нігадаваніє шумом", - розповіла жертва нападу.

Зараз надії нічого не загрожує, але вона провела жахливу ніч, через те, що боялася навіть поворухнутися.

"Цікаво, що можна було б сказати в мому випадку? Сучка не схоче, кобель не скоче? Чи шо я була відверто вдягнута і цим провокувала? Так, широкі штани й чоловіче худі велике дуже збуджує чоловіків. Не інакше. Чесно кажучи, мене досі трясе і тошнить, і я всю ніч не могла навіть рухнутися в туалет, бо боялася вийти з купе. Благо мене забрали з поїзда і довезли додому і я жива здорова", - резюмувала вона.

У коментарях користувачі шоковані тим, що відбувається, але дивуються, чому Надія не написала заяву в поліцію на чоловіка, який хотів її згвалтувати.