В поездах Укрзализныци запускают приятный бесплатный бонус к путешествиям: о чем речь

"Запускаем игротеку Укрзализныци и возвращаем шахматы на борт поездов!" - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что такое новшество остается актуальным, так как настольные игры "помогают снять стресс, развивают логическое и стратегическое мышление, а еще - это приятный бесплатный бонус к путешествию на поезде!"

В поездах можно будет бесплатно взять шахматы для игры (фото: t.me/UkrzalInfo)

В каких рейсах будет игротека

В УЗ для "пилотного" запуска сейчас выбрали 100 вагонов на длинных маршрутах в Вену, Будапешт, Варшаву, Хелм, Перемышль.

Эти вагоны экипировали шахматами, шашками, нардами, а также эксклюзивной настольной игрой "Железная дорога".

Укрзализныця запускает игротеку в некоторых поездах (фото: t.me/UkrzalInfo)

Доступны ли другие игры в поездах?

В Укрзализныци рассказали, что в ближайшее время бесплатные игры будут еще больше расширяться.

А если пассажиры предпочитают иные настолки, то дополнительные игры при желании можно будет приобрести у проводника.

Пассажиры во время путешествия в поезде могут бесплатно взять настольные игры (фото: t.me/UkrzalInfo)