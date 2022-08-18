В поездах Укрзализныци запускают приятный бесплатный бонус к путешествиям: о чем речь

В поездах Укрзализныци пассажиры теперь во время поездки могут скоротать время в путешествии за партией в шахматы и не только. Настольные игры сейчас появятся на длинных маршрутах, а позже дополнительная опция от железнодорожников распространится и на остальные.
Об этом 18 августа рассказали в пресс-службе УЗ.
"Запускаем игротеку Укрзализныци и возвращаем шахматы на борт поездов!" - говорится в сообщении.
В компании отмечают, что такое новшество остается актуальным, так как настольные игры "помогают снять стресс, развивают логическое и стратегическое мышление, а еще - это приятный бесплатный бонус к путешествию на поезде!"
В поездах можно будет бесплатно взять шахматы для игры (фото: t.me/UkrzalInfo)
В УЗ для "пилотного" запуска сейчас выбрали 100 вагонов на длинных маршрутах в Вену, Будапешт, Варшаву, Хелм, Перемышль.
Эти вагоны экипировали шахматами, шашками, нардами, а также эксклюзивной настольной игрой "Железная дорога".
Укрзализныця запускает игротеку в некоторых поездах (фото: t.me/UkrzalInfo)
В Укрзализныци рассказали, что в ближайшее время бесплатные игры будут еще больше расширяться.
А если пассажиры предпочитают иные настолки, то дополнительные игры при желании можно будет приобрести у проводника.
Пассажиры во время путешествия в поезде могут бесплатно взять настольные игры (фото: t.me/UkrzalInfo)
Ранее сообщалось, что в поездах Укрзализныци внедряют новый сервис, и начали продавать мороженое.
А также мы писали о том, что УЗ запустила свое мобильное приложение, которое позволит купить билеты по максимально выгодным ценам.