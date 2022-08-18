У поїздах Укрзалізниці запускають приємний безплатний бонус до подорожей: про що йдеться

"Запускаємо ігротеку Укрзалізниці та повертаємо шахи на борт поїздів!" - йдеться в повідомленні.

У компанії зауважують, що таке нововведення залишається актуальним, позаяк настільні ігри "допомагають зняти стрес, розвивають логічне та стратегічне мислення, а ще - це приємний безкоштовний бонус до мандрівки потягом!"

У поїздах можна буде безплатно взяти шахи для гри (фото: t.me/UkrzalInfo)

У яких рейсах буде ігротека

В УЗ для "пілотного" запуску зараз обрали 100 вагонів на довгих маршрутах до Відня, Будапешта, Варшави, Хелма, Перемишля.

Ці вагони екіпірували шахами, шашками, нардами, а також ексклюзивною настільною грою "Залізниця".

Укрзалізниця запускає ігротеку в деяких поїздах (фото: t.me/UkrzalInfo)

Чи доступні інші ігри в поїздах?

В Укрзалізниці розповіли, що найближчим часом безкоштовні ігри будуть ще більше розширюватись.

А якщо пасажири надають перевагу іншим настолкам, то додаткові гри за бажання можна буде придбати у провідника.

Пасажири під час подорожі в поїзді можуть безкоштовно взяти настільні ігри (фото: t.me/UkrzalInfo)