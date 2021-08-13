В поездах Укрзализныци нет еды: скоро закончится даже чай

По словам пассажира, проводница вагона призналась, что отсутствуют печенье, вафли и закончится даже обычный чай. И такая ситуация во многих поездах и у других проводников. На один рейс выдают по несколько пачек, которые пассажиры разметают в первые часы поездки. И всю остальную поездку проводникам фактически нечего предложить пассажирам.

"Женщина уточнила, что чай и кофе тоже заканчиваются. При этом недавно в УЗ закупили шоколадки, которые растаяли из-за жары. Проводница попросила не писать об этой истории, ведь с ее коллегами могут сделать виноватыми, хотя они сами продают только то, что им выдают на руки", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что дефицит продуктов питания обнаружили и в другом поезде, который следовал в Луцк.

Стоит отметить, что такая ситуация наблюдается и в других поездах Укрзализныци. К одной порции кофе или чая выдается минимальная доза сахара. А у проводника часто невозможно купить даже бутылку минеральной воды.

Ситуация с питанием в поездах урегулирована только в поездах "Интерсити" и "Интерсити +". В некоторых обновленных поездах попадаются аппараты для кофе и чая, но они – редкость и пассажирам нужно иметь для этих аппаратов мелкие наличные деньги, так как сдачу аппараты не выдают.