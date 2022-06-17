"Поезд на Пшемысль": украинцев всколыхнуло фото девочки, на которое нельзя смотреть без слез

Фотографию сделал IT-шник и фотограф из Беларуси, который сейчас живет в Одессе, Александр Зенькович. И она сразу разлетелась в Facebook и других социальных сетях.

"Поезд на Пшемысль"

Фото, на котором заплаканная девочка держит ручонками клетку с домашним любимцем, прижимая ее к сердцу, Александр назвал "Поезд на Пшемысль".

Это намек на то, как много украинцев (в том числе и детей) покинули свои дома и перебрались временно в Польшу, спасаясь от российских оккупантов.

"Бывает, выходит такая фотография, которой потом невозможно найти место. В моей ленте нет такого пространства, куда ее можно органично вписать. Все потому что этой фотографии нет места в самой жизни. Такого не должно быть, никогда", - написал в Facebook мужчина.

Девочка на вокзале (фото: facebook.com/alexander.zenkovich.7)

На фото невозможно смотреть без слез

Это чувственное фото запостил в своей соцсети и экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"Эту фотографию автор назвал "Поезд на Пшемысль". Это путешествие не "к", а "от". От войны и постоянных взрывов, от разрушенного дома, от подвала и бомбоубежищ, от родных, которые сейчас на фронте защищают страну", - комментирует фото Кулеба.

"Мои молитвы за то, чтобы как можно скорее наступил день, когда путешествия для украинских детей снова станут радостными. Путешествия "к" счастливым моментам с мамой и папой, невероятным открытиям, интересным музеям и архитектурным памятникам, паркам с аттракционами и вкусным мороженым", - добавляет он.

В комментариях сотни украинцев признаются: на это фото без слез нельзя смотреть, потому что "когда дети плачут - сердце замирает". А еще люди пишут такое: