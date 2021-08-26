Поджигатель офиса Денисовой на видео высказался о своих действиях

Мужчина, уроженец Киевской области, 1970 года рождения заявил, что планировал также совершить аналогичное нападение на здание Верховного Суда Украины, а еще "хотел поджечь ООН". Добавим, что правоохранители обнаружили при нем обнаружены и другие взрывчатые вещества.

По мнению задержанного, он действовал "законно", и не желал, чтобы кто-нибудь из людей пострадал. Своей "акцией" - бросание "коктейля Молотова" в помещение админзданий - мужчина намеревался привлечь внимание к своим проблемам, и жаловался на бездействие чиновников.

В Киеве задержали мужчину за поджег дверей в офисе омбудсмена (фото: скриншот)

"Революция Достоинства - я сделал то же самое!.. У меня украли детей в 2007 году. С 2007 года я воевал, ходил по кругам в МВД, прокуратуры, СБУ и все остальные. Я прошел несколько кругов. Я потерял все: дом, карьеру, здоровье. Эти св**очи чиновники ничего не хотели делать. Они зарабатывали на наших проблемах, наших бедах. И мне ничего не оставалось, как только привлечь внимание к своей проблемы очередным способом, законным способом. По их правилам - это поджечь их офисы, когда ни один человек не должен был пострадать", - рассказал житель столицы.

Злоумышленник добавил, что поджечь здания Верховного суда и ООН он "не успел", так как полицейские "ему здесь скрутили руки".

Видео: поджигатель офиса омбудсмена в Киеве высказался о своем поступке

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества правоохранители открыли уголовное производство. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Следственные действия продолжаются.

В Киеве мужчина бросил "коктейль Молотова" в офис уполномоченного по правам человека (фото: facebook.com/denisovaombudsman)